"Вийди за…": у Харкові пройшла щемлива акція пам'яті за полеглими захисниками

Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України. У Харкові відбулась акція пам'яті, яка називалася "Вийди за...". Люди прийшли із портретами своїх близьких та рідних, які загинули на війні.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що День ЗСУ є днем пам'яті та вшанування українських воїнів. Ця подія надзвичайно важлива для тих сімей, які втратили своїх близьких.

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"Вийди за..."

Кореспондентка зазначила, що кожного дня у Харкові о 9:00 триває хвилина мовчання, 6 грудня 2024 року вона тривала довше. Рідні загиблих українських захисників зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку, щоб вшанувати полеглих героїв.

Було дуже емоційно дивитись на те, що містяни, які прийшли, залишалися. Вони спілкувались між собою. Багато хто приніс не тільки фотографії. Мама одного з полеглих воїнів 92 бригади принесла його форму та нагороди,

– скакала Анна Черненко.

За її словами, багато з учасників акції говорили, що їм не вистачає зустрічей, де можна було б спілкуватись та згадувати тих, хто віддав своє життя за волю України.

Одна з учасниць акції розповіла, кого прийшла вшанувати.

Я прийшла заради свого друга – Кості Юзвіка, позивний "Стамбул". Він рівнянин. Військовослужбовець 117 бригади. Загинув 18 липня на Запорізькому напрямку. Я знаю, що Костя зараз би прийшов сюди й стояв поруч з нами. Він учив мене пам'ятати про полеглих,

– підкреслила вона.

Анна Черненко додала, що у Харкові з'явилося місце, де можна почитати про наших героїв – інтерактивна дошка. Вона також закликала усіх не забувати висловлювати подяку нашим захисникам, адже завдяки їм ми можемо насолоджуватись життям.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Збройних Сил, наголосивши на вдячності й повазі народу до захисників України. У своїй промові він підкреслив, що саме завдяки воїнам країна вистояла у найважчі дні, коли не було сучасної зброї, але була відвага. Зеленський відзначив, що кожен українець має свого героя серед військових, які боронять Батьківщину вже тисячу днів війни.