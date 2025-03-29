У Дніпрі оголосили жалобу за загиблими

Росіяни атакували Дніпро за допомогою ударних безпілотників увечері у п'ятницю, 28 березня, внаслідок чого загинуло 4 людини. На тлі цього у місті оголосили жалобу у неділю, 30 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Бориса Філатова. Посадовець оприлюднив відповідне розпорядження з метою вшанування пам'яті жертв трагедії.

Дивіться також Щодня нове місто: наслідки масованого удару БпЛА по Дніпру

День жалоби у Дніпрі

За словами мера, у готельно-ресторанному бізнесі, куди прийшовся удар росіян, ніхто не загинув. Водночас внаслідок атаки по місту загалом загинуло 4 людини, через що у Дніпрі 30 березня оголошено днем жалоби.

Чергова жахлива атака на Дніпро. За всіма загиблими в місті завтра оголошено день жалоби,

– написав він.



Розпорядження про оголошення трауру у Дніпрі / Фото Бориса Філатова

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпро зросла до 24, 9 з них наразі перебувають у лікарні. Згодом голова ОВА розповів, що наймолодшим з постраждалих 19 років, а найстаршому – 74.