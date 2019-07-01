7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному

Нас вражають природні дива, яких так багато в Україні! Але й створених людьми див, в нашій країні не менше. До Дня архітектури України, який відзначають 1 липня, 24 канал підготував добірку дивовижних витворів людських рук.

Про свято

День архітектури України відзначають у перший понеділок липня. У 2019 цей день припадає на 1 липня.

Тільки за офіційними даними в Україні налічується приблизно 14 тисяч пам'яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників та понад 1000 об'єктів паркового мистецтва.

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Театр на Подолі

Де: Київ



Сучасна будівля Театру на Подолі у Києві / Фото: drozdov-partners.com

Відкриття неординарної будівлі Театру на Подолі, що на Андріївському узвозі у Києві, свого часу викликало чималий резонанс.

Театр існує з 1987 року, проте нову сучасну будівлю відкрили лише у 2017-му.

Наприкінці 2018-го року Театр на Подолі і ще 6 проектів з України потрапили у список номінантів на отримання престижної премії ЄС в галузі сучасної архітектури – нагороди Міс ван дер Рое.

Центр Шептицького

Де: Львів



Центр Шептицького у Львові / Фото: facebook.com/sheptytskycenter

Центр імені Митрополита Андрея Шептицького у Львові – це сучасний простір для інтелектуалів різного віку і вподобань. Тут грамотно поєднані бібліотека світового рівня і сучасний навчальний центр. На першому поверсі – простір громадського креативу.

Просторий і сучасний, зручний та інноваційний. Саме такими словами хочеться описувати новий центр. Задум архітекторів – гнучкість і відкритість – цілком вдалося реалізувати.

Патріарший Собор

Де: Київ



Патріарший собок УГКЦ у Києві / Фото: vechirniy.kyiv.ua

Головний храм Української греко-католицької церкви є зразком сучасної архітектурної думки. Величезний (площею – 1,72 га), дуже світлий і просторий храм вражає своєю красою і водночас скромністю. Тут нема традиційних ліпнин і позолот, помпезних колон і дорогих ікон. Простота ліній, світлі кольори і гра світла повністю передають задум авторів – церква для народу.

Церкву будували аж 12 років. Все через те, що вона будувалася на гроші простих вірян. Церковне керівництво відмовилося від допомоги бізнесу та можновладців.

Навколо – невеликий парк з лавочками та зонами відпочинку. З подвір’я церкви відкривається неймовірний краєвид на Дніпро.

Простір Синагог

Де: Львів



Простір Синагог у Львові

Чи має меморіал бути обов’язково помпезним? Сучасні архітектори впевнені, що ні. У 2016-му у Львові відкрили меморіал на місці зруйнованих під час Другої світової війни єврейської синагоги і школи. Це місце назвали "Простір Синагог".

Залишки синагоги "Золота Роза" законсервували так, що у майбутньому її можна буде відбудувати.

У Центрі міської історії сподіваються, що українці бачитимуть минуле євреїв як частину своєї історії. Меморіал складається із 39 різних стел. Тут представлені спогади, уривки щоденників, книги рабинів. Усе, що нагадує про ті страшні часи…

За задумом авторів, меморіал має стати публічним місцем дискусій та діалогу у Львові. Адже, будуючи майбутнє, не можна забувати про минуле.

Башти

Де: Дніпро



Башти у Дніпрі / Фото: io.ua

Житловий комплекс "Башти" – це найвищі будинки-близнюки в Україні за межами Києва. У столиці хмарочосів є одразу кілька. 30-поверхові вежі-близнюки у Дніпрі є частиною архітектурного ансамблю Крутогірний. Проект розробили місцеві архітектори майже 20 років тому. Тішать око велетні з 2005 року.

Тут є власний паркінг, кілька розважальних поверхів та власне житлові квартири. ЖК має кілька архітектурних нагород.

НСК "Олімпійський"

Де: Київ



НСК Олімпійський у Києві

Читайте більше про стадіон, де вперше в історії відбувались президентські дебати

Головна спортивна арена України, а також один з найбільших стадіонів у Європі НСК "Олімпійський" вражає своїм архітектурним задумом. До Євро-2012 стадіон був оновлений і отримав категорію "еліт". Будівельні роботи проводилися з використанням найновіших технологій та найкращих фахівців. Використовували екологічні технології. Особливу увагу привертає дах. Він зроблений з надміцного матеріалу, витримує температуру до 260⁰С та є самоочисним.

Тут чи не щодня відбуваються різноманітні спортивні та бізнесові заходи. Тут же відбуваються музичні події світового масштабу. Стадіон приймав фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у 2018 році і тут вперше в історії України відбулись дебати між кандидатами напередодні президентських виборів 2019.

"Промприлад"

Де: Івано-Франківськ



Проект реновації заводу "Промприлад" в Івано-Франківську / Фото: promprylad.in.ua

В Івано-Франківську завод "Промприлад" перетворюється на культурний простір. Вже зараз тут проводять репетиції численні музичні гурти, нещодавно відіграв концерт культовий рок-гурт "Карна".

За задумом активістів і архітекторів, на території заводу виникне багатофункціональна платформа, яка об’єднуватиме елементи альтернативних форм навчання, культурних практик, соціально відповідального бізнесу та урбаністичної лабораторії. Оновлена будівля має органічно вписатися в навколишній архітектурний ансамбль. У світі є сотні прикладів, коли будівлі колишніх заводів отримували нове культурне життя.