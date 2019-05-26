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      День Києва: як відбувався традиційний "Пробіг під каштанами"

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      День міста Києва, який розтягнувся на кілька днів. Столиця продовжує святкувати – фестивалі, ярмарки, концерти і традиційний "Пробіг під каштанами". На цей раз у ньому зголосилися взяти участь понад 10 тисяч людей. Акція благодійна, адже її учасники допомагають дітям із вадами серця своїми пожертвами задля участі.

      Найперші забіги, які були розраховані для дітей до двох років. розпочалися о дев’ятій ранку. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Потім була серія забігів для дітей різних вікових категорій: до чотирьох, до восьми та до 15 років. Мали право брати участь не лише дітки, а й батьки. Фактично забіг був не на швидкість та витривалість, а на сімейну підтримку. 

      Тато буде бігти одну дистанцію, а я бігтиму з дитиною іншу. Вона ще маленька, тому, на жаль, сама бігти вона не може. Ми серйозно підходили до цієї події. Підбирали форму, обережно наклеювали наклейку,
      – розповіла киянка Оксана.

      Потім відбувся "Забіг Мужніх", де долали дистанцію люди на візках та милицях. Вони також мали вибір: їх могли підтримувати рідні або долали дистанцію самостійно.

      Забіг
      "Забіг Мужніх"

      Цього року було два нових забіги. Перший був на осліп й розрахований на долання дистанції парою. Одній людині зав’язували очі, а поруч біг напарник, який тримав за руку. Це було зроблено для того, щоб люди відчули, як це не бачачи пересуватися містом. 

      Дистанція була коротка – 100 метрів, проте її метою було передати відчуття, а також зібрати кошти, які будуть передані на лікування зору в дітей.Забіг наосліп

      Парний забіг наосліп

      Ще один новий забіг – із собаками. Вилучені з нього кошти будуть передані до фонду, який займається підтримкою безпритульних тварин.

      Дивіться більше фото із "Пробігу під каштанами":

       

       

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      Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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