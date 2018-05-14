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День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують

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Святослав Вакарчук святкує свій день народження 14 травня
Святослав Вакарчук святкує свій день народження 14 травня / Колаж/24 Канал

14 травня Святослав Вакарчук святкує свій 43-й День народження. Його всі знають, як незмінного лідера групи "Океан Ельзи".

Проте мало хто знає, що Вакарчук полюбляє співати не лише українською, переспівує джазові композиції і є автором пісень не тільки "Океану Ельзи".

З нагоди дня народження музиканта журналісти Сайту "24" склали підбірку маловідомих пісень у виконанні Святослава Вакарчука, яких ви до сьогодні могли ще жодного разу не чути.

Приготуйтесь здивуватись ;)

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Шанувальники творчості Святослава Вакарчука люблять його пісні зокрема за глибокі і вдумливі тексти.

Проте є в історії "Океану Ельзи" чи не єдина жартівлива композиція "Мікі Маус", в якій Вакарчук відірвався на славу: згадав і про Віні-Пуха, і про MTV, і навіть про Бівіса та Батхеда.

Океан Ельзи – Мікі Маус

 

До першого повноцінного альбому "Океану Ельзи" "Будинок зі скла", який побачив світ у далекому 1996-му на аудіокасетах, увійшло всього 6 композицій.

Проте далеко не на кожному виступі гурту можна почути хоча б одну композицію з цього дебютного альбому.

Наприклад, чи чули ви раніше пісню "Вона підійшла до вікна"?

Океан Ельзи – Вона підійшла до вікна


У 1997 тоді ще молодий і перспективний львівський гурт "Океан Ельзи" виступив з живим концертом у телепрограмі "Решето".

В тому ефірі прозвучало чимало пісень, яким так і не судилось бути виданими, наприклад, чудова пісня "Сад".

Океан Ельзи – Сад


Все з точністю до навпаки з піснею "Майже весна". Вона настільки відома, що кожен точно чув її хоча б раз у житті. А от чи чули ви, як вона звучить англійською?

Океан Ельзи – Name of Tomorrow


Схожа історія у пісні "Вільний". Українською вона увійшла до альбому "Суперсиметрія", проте в оригіналі була написана англійською і називалася "Absolutely free".

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Українці, яким трохи більше за 20, точно раніше чули пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї" – на початку 2000-х вона була дуже популярною. Проте мало хто знає, що її для співака написав саме Святослав Вакарчук, а пізніше сам і переспівав.

Як вам?

Океан Ельзи – Він чекає на неї


Вакарчук полюбляє співати англійською, ну, і легендарні пісні в його виконанні звучать дуже по-особливому.

Під час зйомок програми "Tvій формат" у 2003-му Вакарчук зізнається, що в пісні "Hey Jude" забув слова, через що йому трохи соромно.

Океан Ельзи – Hey Jude

 

Ще одна композиція The Beatles "Blackbird" по-новому зазвучала у виконанні Святослава Вакарчука. Він її виконав на творчому вечорі у жовтні 2014-го.

Святослав Вакарчук – Blackbird


Тоді Славко багато співав англійською, переспівуючи, як пісні з кінофільмів, так і відомі джазові композиції.

Святослав Вакарчук – Moon River


Святослав Вакарчук – Gee, Baby, Ain't I Good to You


Святослав Вакарчук – Round Midnight


І насамкінець послухайте, як у виконанні сьогоднішнього іменинника звучить колядка.

Океан Ельзи – Silent Night

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Новини України LifeStyle Музика Публікації Новини культури Святослав Вакарчук Океан Ельзи
Джерело: 24 Канал
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