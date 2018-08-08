Топ-4 факти про здоров’я очей

8 серпня відзначають Міжнародний день офтальмології. Здоров’я 24 склало список Топ-4 найцікавіших матеріалів про здоров’я очей.

1. 4 звички, які можуть призвести до хвороб очей

Багато людей навіть не здогадуються, що деякі звички можуть призвести до хвороб очей.

2. Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми

Нормально, коли зір змінюється після 40 або 50 років. Проте при деяких симптомах потрібно терміново звернутися до лікаря.

3. 3 речі, які найбільше шкодять здоров’ю очей

Кожна сучасна людина повинна особливо дбайливо ставитися до очей, оскільки вона проводить більшу частину життя за монітором комп’ютера та смартфоном. Тому від деяких речей потрібно відмовитися.

4. Які фрукти здатні зберегти зір літнім людям

Щоб зберегти зір у літньому віці та уповільнити хронічну прогресивну хворобу очей – макулодистрофія – необхідно вживати деякі фрукти.

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