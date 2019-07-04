В Україні відзначають День Нацполіції: привітання і фото

В Україні вже вдруге відзначають День Національної поліції. 4 липня. Свої вітання з цієї нагоди опублікували глава Нацполіції Сергій Князєв та Міністерство внутрішніх справ.

До 2018 року своє професійне свято поліцейські відзначали 4 серпня – в день, коли президент підписав закон "Про Національну поліцію". А 4 липня свято почали відзначати на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські склали першу присягу на Софійській площі у Києві.

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Після присяги майже місяць патрульна поліція Києва працювала в тестовому режимі і показала гарні результати роботи. Другим українським містом, де запрацювали поліцейські, став Львів, третім – Одеса. На цьогодні в Нацполіції працюють близько 130 тисяч людей.

Князєв у своєму привітанні порівняв українську поліцію з дитиною, яка за 4 роки тільки навчається ходити та розмовляти. На його думку, поліція теж навчилася розмовляти з суспільством.

Немає лише суспільства або лише поліції. Є ми, і у такому зв’язку цей механізм працює. Кожен із нас, українці, є частиною безпеки. Тому зі святом кожного, хто день у день докладає зусиль для нашої безпеки, просто дотримуючись закону, просто якісно виконуючи свою роботу,

– написав у мережі глава Нацполіції.

"Поліцейський – це коли ти пропускаєш день народження дитини, бо ти на службі, коли ти стоїш на мосту та хапаєш людину за дві секунди до небуття. Це, коли тебе постійно протиставляють суспільству, але ти щодня виходиш на службу", – сказав Князєв під час виступу перед поліцейськими.

Правоохоронцям у день їхнього свята вручили відзнаки Кабінету Міністрів, відомчі відзнаки МВС та Національної поліції. Серед цього була і нагородна зброя.

Сергій #Князєв: Поліцейський - це коли ти пропускаєш день народження дитини, бо ти на службі, коли ти стоїш на мосту та хапаєш людину за дві секунди до небуття. Це коли тебе постійно протиставляють суспільству, але ти щодня виходиш на службу https://t.co/okKYnz00oH#новини pic.twitter.com/4rT4UD4baZ — МВС України (@MVS_UA) 4 июля 2019 г.



Поліцейським вручили нагородну зброю

А МВС опублікувало натхненний допис про поліцейських та їхню близькість до суспільства.

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Я такий, як і ти. Люблю нашу країну, свою родину, рідне місто. І кожне чергування намагаюсь зробити наш з тобою світ безпечнішим. Інколи я помиляюсь, але завжди вдячний тобі, коли ти мене підтримуєш. А я стараюсь підтримати і захистити тебе. Бо я – це ти!,

– мовиться у дописі МВС.

Я такий, як і ти. Люблю нашу країну, свою родину, рідне місто. І кожне чергування намагаюсь зробити наш з тобою світ безпечнішим. Інколи я помиляюсь, але завжди вдячний тобі, коли ти мене підтримуєш. А я стараюсь підтримати і захистити тебе.



Бо я - це ти!#НацПоліція #4роки pic.twitter.com/IN3FoH0OrX — МВС України (@MVS_UA) 4 июля 2019 г.

За даними глави МВС Арсена Авакова, у 2014 році рівень довіри до правоохоронців був 5%, а сьогодні рівень довіри до Нацполіції – 37%.

"Але для результату повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою. Наразі цього балансу недостатньо. І про це треба чесно говорити", – сказав Аваков на конференції з питань реформ в Україні в Торонто.

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Які головні завдання Нацполіції? Відповідно до закону, – реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги тим, хто з особистих, економічних, соціальних причин або через надзвичайні ситуації потребують такої допомоги.