День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Щороку 1 листопада у світі відзначають День вегана. З кожним роком все більше людей переходять на виключно рослинну їжу. Зростає популярність веганства і в нашій країні – понад 2 мільйони українців є вегетаріанцями, при цьому значний відсоток з них є вегани.
Однією з вагомих причин, якою керуються веганці, є користь для організму. Однак, чи насправді вегаство таке корисне – розбиратимемось далі.
Хто такі вегани
Це ті ж вегетеріанці, які притримуються більш строгої дієти. Ці люди вживають виключно продукти рослинного походження, відмовляючись від м’яса, морепродуктів, яєць, молочних продуктів і меду. Крім того, більшість веганів не носять хутро і шкіру, купують не тестовану на тваринах косметику, а також виступають проти розваг за участі тварин, зокрема, цирк, корида тощо.
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Переваги веганства
- Боротьба з ожирінням
Першим очевидним "плюсом" веганства є боротьба з ожирінням. Рослинні продукти є менш калорійними. Звісно, набрати зайву вагу можна і харчуючись лише рослинами. Однак, їх треба з’їсти більше, ніж м’ясної продукції.
- Користь для серцево-судинної системи
Виключення з раціону їжі тваринного походження зменшує ризик розвитку проблем із серцем. Справа в тому, що відмовившись від м’яса людина не отримує шкідливого холестерину, що впливає на роботу серця. Згідно з численними дослідженнями, серед ваганів значно нижчий рівень смертності від ішемічної хвороби серця. Також ці люди значно менше страждають від гіпертонії.
- Покращення травлення
Не вживаючи м'ясо вегани спрощують роботу для шлунка. Ці люди рідко відчувають важкість під час процесу травлення. Добре впливає веганська дієта і на роботу кишечника. Вживаючи велику кількість овочів, вони забезпечують організм значною кількістю рослинної клітковини, що стимулює роботу кишечника і сприяє регулярному його спорожненню. Також рослинна їжа позитивно впливає на мікрофлору кишечника.
Веганська дієта покращує травлення
- Очищення організму
Овочі та фрукти виводять з організму шлаки і токсини.
- Безпечна для діабетиків
Їжа рослинного походження не може сильно підвищити рівень глюкози у крові, тому такої дієти варто дотримуватись людям з діабетом.
- Покращення імунітету та боротьба з раком
У меню ваганів багато овочів і фруктів, часто вони вживають їх сирими. Тож організм ваганів насичений вітаміном С і вітамінами групи В та антиоксидантами. Вони підвищують імунітет, а також знижують ризик виникнення ракових пухлин.
Чим ризикує веган
Попри те, що веганська дієта має чимало переваг, варто знати, що існують певні ризики, адже організм може недоотримати деяких важливих вітамінів.
- Стомлюваність, запаморочення, головний біль
При такій дієті організм недотримує вітамін В12, який міститься в їжі тваринного походження, молочних продуктах та яєчному жовтку.
Коли в організмі бракує вітаміну В12, з часом може з’явитись апатія, слабкість, швидка втома, а також легке запаморочення та головний біль.
- Нестача білків
Джерелом білка у харчуванні, здебільшого є куряче м'ясо, яйця, молочні продукти та риба. Звичайно є білки і у рослинній їжі, однак, вони гірше засвоюються організмом. Однак, навіть притримуючись веганської дієти, можна компенсувати білок. Для цього треба додавати в раціон квасолю, сочевицю, сою, картоплю, рис, гречку, вівсянку, горіхи тощо.
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3. Брак енергії
Рослинна їжа містить мало харчової енергії. Тож вегани, що займається фізичною роботою, можуть виникнути проблеми з отриманням необхідної енергії. У цьому випадку людям варто їсти більше насіння, горіхів і олії.
- Проблеми зі шкірою та волоссям
У веганів може виникнути дефіцит вітаміну D, адже найбільше цього вітаміну у рибі, молочних продуктах та яйцях. Цей вітамін можна почерпнути і з ультрафіолетового випромінювання, перебуваючи на сонці. Щоправда, нині через озонові діри ультрафіолет став не зовсім безпечним, тож краще не зловживати довгим перебуванням на сонці.
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Кращий варіант – черпати вітамін D із їжі. Медики радять веганам вживати цей вітамін як добавку цілий рік, вегетаріанцям – взимку.
Вітамін D допомагає засвоюватись мікроелементам, необхідним для зміцнення кісткової і зубної тканини, фосфору і кальцію. Також він необхідний для засвоєння вітаміну А. Якщо в організмі бракує цього вітаміну, то це впливає на шкіру, вона стане сухою, волосся буде слабким тьмяним, а зуби почнуть псуватись швидше.
Веганство впливає на стан волосся
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