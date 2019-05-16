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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      День "замінувань" у Львові та Кривому Розі: як шукали вибухівку та чи дійсно була небезпека

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      Львів та Кривий Ріг – два українських міста сьогодні стали епіцентром подій. Більше 40 начебто замінованих адрес. Серед будинків був навіть і той, в якому живуть батьки новообраного президента Зеленського.

      У Львові зранку повідомили про "замінування" біля Львівської дитячої лікарні.

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      Цей медзаклад став одним із семи, де шукали вибухівку. Усіх пацієнтів евакуйовувати не стали. Приймають лише термінових пацієнтів.


      Львівська дитяча лікарня

      Проте жодних підозрілих предметів у лікарні, на щастя, не виявили. Медики кажуть: правоохоронці змогли швидко оглянути приміщення, бо відділення зараз на карантині через кір. І сторонніх туди не пускають. Та все ж незручностей в роботі ранкова новина додала.

      Загалом у Львові аноніми повідомили про вибухівку на 28 об'єктах. Серед них – житлові будинки, сім лікарень і аеропорт.

      Вживаються усі заходи для встановлення особи зловмисника, який надсилає усі ці повідомлення,
      – сказала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

      І поки фахівці перевіряли вказані адреси, до копів звернувся чоловік, під автівкою якого вибухнув невідомий пристрій. Характерний звук чоловік почув просто під час поїздки. На щастя, ані водій, ані пішоходи не постраждали.


      Вибух у Львові

      А у Кривому Розі ранок також видався напруженим для місцевих правоохоронців та рятувальників. Діяли зловмисники за такою ж схемою, як і у Львові. Надіслали до поліції лист з п'ятнадцятьма адресами. Серед них – 5 лікарень та 10 житлових багатоповерхівок.

      Території обгородили, а пацієнтів із медзакладів евакуювали. Цікаво, що серед переліку замінованих будинок є і той, в якому живуть батьки новообраного президента Володимира Зеленського. Усіх жителів також попросили покинути свої домівки, щоправда, не всім одразу повідомили причину евакуації.

      Після тривалих перевірок ані у Львові, ані у Кривому Розі підозрілих предметів не виявили. Останнім часом псевдомінери суттєво активізувались. Лише у Львові за минулі 2 тижні правоохоронці отримали 40 повідомлень по замінування різних об'єктів і у жодному випадку небезпека не підтвердилась. А за надання неправдивої інформації горе-жартівникам світить від двох до шести років позбавлення волі

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
      11148
      Теги: Новини України Новини Львова Поліція Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 канал
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