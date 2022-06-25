Денацифікували пам'ятник полеглим у Другій світовій: відео наслідків обстрілу Десни

Вночі 25 червня ворог знову атакував селище Десна, що на Чернігівщині. Окупанти поцілили у об'єкти інфраструктури, зокрема, у пам'ятник загиблим під час Другої світової війни.

Загалом у Десну прилетіли близько 20 ворожих ракет. Їх росіяни запустили з бомбардувальників з території Білорусі.

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У Десні – значні руйнування інфраструктури

У селищі зафіксували руйнування об'єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російські військові в черговий раз довели те, наскільки запевнення про "високоточні" удари розходяться з реальністю. Ракети знищили монумент героям Другої світової війни. Зокрема, було потрощено танк та скульптуру радянських солдатів. З пам'ятника залишились купи каміння.

Дивіться фото та відео зруйнованого пам'ятника у Десні / Фото та відео "Рельный Киев"

Десну атакували близько 5:00

За інформацією оперативного командування "Північ", Десну атакували близько 5:00 ранку. Удар підтвердив і голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, проте, він зауважив, що не може розповісти багато деталей.

Це може бути масштабна провокація – ГУР

У Головному управлінні розвідки розповіли, що під атаку з Білорусі, окрім Чернігівщини, потрапила і Житомирщина. Ворог бив з 6 бомбардувальників Ту-22М3. Вони злітали з аеродрому "Шайковка", що в Калузькій області, через територію Смоленської області в повітряний простір Білорусі. Після запуску ракет літаки повернулись в "Шайковку".

У ГУР вважають, що це може бути масштабною провокацією, аби втягнути Білорусь у війну проти України. До цього розвідка повідомляла про підготовку вибухів у Мозирі російськими спецслужбами.

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Масований ракетний обстріл України вночі 25 червня

Окрім Десни, ворог атакував військові об'єкти біля Житомира. Туди летіли близько 30 ракет, 10 з них збили – сили ППО. Відомо про щонайменше 1 загиблого та 1 пораненого.

6 ракет ворог спрямував на Яворівський полігон, що на Львівщині. 2 з них збили. Відомо про 4 постраждалих.

Також 2 ракети наші Повітряні сили збили над Хмельниччиною.

5 ракетами "Калібр" росіяни обстріляли Миколаїв.

Більше про ракетний обстріл Житомирщини дізнайтесь у відео: