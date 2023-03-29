Ніколи не забудемо, – Міноборони про загибель льотчика Дениса Кирилюка

29 березня 2023, 10:21
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Джерело:

Міноборони України

У бою за Україну загинув український пілот Денис Кирилюк. У Міноборони заявили, що ніколи не забудуть заступника командира ескадрильї.

Трагедія трапилась 28 березня 2023 року. Відомо, що в пілота залишилась сім'я – дружина з маленькою донечкою та новонародженим сином. 

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Що сказали в Міноборони про пілота Кирилюка

Ми тебе ніколи не забудемо… 80 бойових вильотів, 70 з яких – під час повномасштабного вторгнення. Орден "За мужність" III ступеня отримав у серпні 2022 року,
– написали в міністерстві. 

Рідна для пілота 831 бригада тактичної авіації, заступником командира якої він був, написала, що з глибоким сумом та болем у серці повідомляють, що їхня авіаційна родина втратила побратима.

Співчуття рідним Дениса! Вічна шана та пам'ять Герою! Навіки в строю 831 бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!
– зазначили в бригаді.  

Вони пообіцяли помститись за загибель побратима. 

Денис Кирилюк / Фото з фейсбуку друга Валентина Панчука

 

Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким Дениса Кирилюка. Вічна пам'ять герою!

Що відомо про льотчика Дениса Кирилюка

  • Майор Денис Кирилюк родом з Миргородщини, що у Полтавській області. У 2011 році закінчив Харківський національний університет Повітряних сил ЗСУ.
  • Літаки любив з дитинства. Також обожнював рибалку та постійно хизувався своїми уловами перед рідним та близьким.
  • За героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов'язку має відзнаку президента "За участь в АТО". Від Міноборони України за заслуги отримав вогнепальну зброю.
  • Менш ніж місяць тому в Героя народився син. Без батька також залишилась маленька донечка.
Автор: Діана Квасневська