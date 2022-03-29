Денісова в Австрії зустрілася з членами робочої групи Московського механізму ОБСЄ

Україна спільно з 45 іншими державами проведуть розслідування злочинів Росії. До 5-го квітня робоча група надасть звіт з фактами порушень країни-агресорки.

Про це розповіла уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка провела в Австрії зустріч з членами робочої групи Московського механізму ОБСЄ Веронікою Білковою та Марко Сассолі.

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Відомо, що на зустрічі Людмила Денісова передала інформацію щодо численних злочинів російських військ проти громадян України, зокрема про:

вбивства загарбниками цивільних та дітей,

жахливу гуманітарну ситуацію у тимчасово окупованих та оточених ворогом містах України,

примусове вивезення українців на територію Росії,

блокування роботи гуманітарних коридорів військами окупанта.

Робоча група винесла на розгляд питання про способи збору та верифікації інформації про порушення прав людини державою-агресором в період військових дій.

Члени робочої групи зазначили, що передадуть факти порушень правосуддю та відзначили цінність наданої Уповноваженим інформації для підготовки звіту робочої групи, який буде опублікований до 5 квітня,

– наголосила Денісова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини додала, що Україна продовжить працювати з робочою групою Московського механізму ОБСЄ та надавати усю необхідну інформацію задля протидії агресії та притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності, які вчинили загарбницькі війська.

Раніше Людмила Денісова розповіла, що російські загарбники проводять масову депортацію населення окупованих територій України. Лише 26 лютого з тимчасово окупованих територій вивезли понад 19,6 тисячі мирних жителів. Серед них – 3 300 дітей.

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