Денісова попередила, що Росія прискорює "паспортизацію" жителів Донбасу

Російські паспорти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримали майже 600 тисяч українців. Держава-агресор лише прискорює цей процес.

Так, Росія прискорює політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українцям на окупованих територіях. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з послом Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

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Окупанти змушують людей отримувати паспорти

Денісова зазначила, що частина з цих 600 тисяч українців – це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі.

Діють за принципом: якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш,

– сказала політикиня.