Денісова вступила в гру: боротьбу з олігархами доведеться відкоригувати

Здається, боротьба з олігархами знову відкладається. Якщо ще вчора основною проблемою законопроєкту про деолігархізацію називали спам правок, то зараз ми розуміємо, що це взагалі ні про що.

У грі вже почали викладати козир і світити джокерів. До боротьби за відстоювання інтересів "впливових українців" неочікувано для всіх долучилася омбудсменка Людмила Денісова, яка стверджує, що документ порушує Конституцію.

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Як Денісова пояснила свої слова

Можливо, так і є, але чому тоді саме цей документ вирішила взяти до уваги обмудсменка і звірити його з Конституцією? Чому раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини не коментувала жодну ініціативу народних обранців?

Нагадаю, що поки це не більше ніж ініціатива. За документ проголосували у першому читанні. Однак до другого він може, як свідчить практика, кардинально змінити свій зміст. Таке бувало з іншими законопроєктами. Наприклад, із законом про зняття мораторію на продаж землі та інших важливих документів.



Людмила Денісова розкритикувала законопроєкт про олігархів / Фото "РБК-України"

Тому ми подзвонили пані Денісовій і запитали у неї про документ.

Згідно з цим законопроєктом, визначається олігархом людина, враховуючи її майновий стан. Тут я побачила порушення статті 24 Конституції та статтю 4 Конвенції ООН. Не може бути обмеження, зокрема й за майновим станом,

– заявила омбудсменка.

"Угу", – сказали ми й послухали заяву пана Данила Гетманцева

"Мені вбачається у цій позиції більше від політики ніж від права. Я б радив пані Денісовій сконцентруватися на захисті прав простих громадян, а не тих, хто потенційно міг бути внесений до переліку олігархів", – заявив Гетманцев.

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Ми вирішили звернутися за роз'ясненнями й до інших фахівців, які на тому собаку з'їли. Що вони нам кажуть?

"Це той випадок, коли я можу погодитися з Гетманцевим, що тут домінує політика. Мені абсолютно очевидно, я навіть знаю деяку інсайдерську інформацію, який саме олігарх лобіює такі кроки, звернення до Венеціанської комісії. Це найбагатший олігарх країни", – заявив політолог Володимир Фесенко.

Про кого саме мовиться

Ну, розкриваймо карти. Щоб визначити найбагатшу людину України, достатньо відкрити журнал Forbes. Побачити, з якою партією зайшла до Верховної Ради Денісова, можна у "Вікіпедії". На яких каналах – це вже шукайте самі, не будемо рекламувати.

Що ж виходить? У той час, коли багаті світу цього один поперед одного кричали, що цей документ їх не лякає, вони просто вигравали час? Усе для того, щоб домовитися з нардепами й зробити все, аби документ не був проголосований.

Насправді йде процедура затягування, щоб мати більше часу й просто домовитися з тими самими олігархами. Цей законопроєкт не запланований на те, щоб його ухвалювали,

– заявив депутат Ярослав Юрчишин.



Юрчишин вважає, що законопроєкт про олігархів затягують / Фото "Голосу"

То виходить, що таки страшний чорт (чи точніше президент) і вступати з ним у конфронтацію олігархи, а точніше той самий перший номер у Forbes, не бажає?

"Він сам не хоче вступати в конфлікт з президентською командою, але прагне торпедувати цей закон. Це, до речі, свідчення того, що олігархи, зокрема найбагатша людина, реально побоюються цього закону", – заявив політолог Фесенко.

Які правки можуть протягнути

Якщо поглянути з цього боку, то стає цікаво, які саме правки протягнуть у законопроєкт. Наразі з принципових речей – те, за ким залишаться право визначати й вести список олігархів.

Президент хоче, щоб це була Рада нацбезпеки й оборони, а нардепи бачать на цьому місці Нацагентство з питань запобігання корупції. При цьому самих олігархів хочуть зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за їхньої участі обов'язково повинна відбуватися з дозволу Антимонопольного комітету.



Зеленський хоче, щоб олігархів визначала РНБО / Фото Офісу Президента

Єдине, чого вони не хочуть, щоб це не був ще один непотрібний орган.

"Не хотілося б, щоб це звелося до якогось "держолігархнагляду". Жартую, звісно. Не думаю, що основна архітектура закону зміниться кардинально. Тобто швидше все-таки РНБО буде органом, який вестиме реєстр олігархів", – заявила нардепка Євгенія Кравчук.

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Ось тут, за словами політологів, якщо не врегулювати це питання, то може виникнути правова колізія, яка стосується повноважень РНБО.

У Конституції такі повноваження не зазначені й це може стати приводом для оскарження, як це було з НАБУ,

– наголосив Фесенко.

Щодо статей, які цитувала пані Денісова, про те, що не можна ділити людей за майновим станом і про втручання в особисте життя. За словами політолога, якраз це не є порушенням Конституції, а нормальною європейською практикою.

То що, скажете ви, знову влада змінюється? Ні. Просто схоже, що боротьбу з олігархами доведеться трохи відкоригувати, який би шлях нардепи не обрали – звернення до "венеційки", як того просить Денісова, чи висновок Конституційного Суду, яким вона їм погрожує.

Втім, я теж маю для них одну підказку – не треба забувати про "план Б". Поки закон про олігархів проходитиме комітети, нардепи голосуватимуть за правки, можна тихенько посилювати антимонопольне законодавство та внести запобіжники впливу на медіа. Але тихо – я вам про це не казала.