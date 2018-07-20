Денісова звернулася до радника Путіна з проханням надати інформацію про стан Сенцова

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова направила лист до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням проінформувати її про дійсний стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Я прошу його проінформувати мене про дійсний стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючи документи. Також я звернулась до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейна та до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович,

– йдеться у повідомленні.

У представників Ради Європи та ООН Денісова просить сприяти у терміновому незалежному медичному обстеженні Олега Сенцова українськими та іноземними лікарями, а також сприяти його звільненню на гуманітарних підставах.

Нагадаємо, 19 липня від адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе надійшла інформація про те, що стан українського політв'язня значно погіршився: у нього вдруге стався криз через те, що почав "стухати серцевий м’яз". Сенцова хотіли перевести у реанімацію, проте він відмовився.

Раніше, 13 липня, стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.