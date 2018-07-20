14:48
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Денісова звернулася до радника Путіна з проханням надати інформацію про стан Сенцова

26 Читать новость на русском
Українська омбудсвумен вимагає надати інформацію про стан здоров'я бранця Кремля Олега Сенцова
Українська омбудсвумен вимагає надати інформацію про стан здоров'я бранця Кремля Олега Сенцова / prm.ua

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова направила лист до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням проінформувати її про дійсний стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Окупанти "відредагували" лист Сенцова

Я прошу його проінформувати мене про дійсний стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючи документи. Також я звернулась до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейна та до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович,
– йдеться у повідомленні.

У представників Ради Європи та ООН Денісова просить сприяти у терміновому незалежному медичному обстеженні Олега Сенцова українськими та іноземними лікарями, а також сприяти його звільненню на гуманітарних підставах.

Нагадаємо, 19 липня від адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе надійшла інформація про те, що стан українського політв'язня значно погіршився: у нього вдруге стався криз через те, що почав "стухати серцевий м’яз". Сенцова хотіли перевести у реанімацію, проте він відмовився.
Раніше, 13 липня, стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.
Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 19 липня , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
 2 березня , 15:19
Динамо – Лаціо: де та коли дивитися онлайн матч Ліги Європи 2017/18
 15 березня , 13:15
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук