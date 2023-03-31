Кадирівці тікали в жіночих сукнях, – нацгвардієць пригадав звільнення і зачистку Київщини

Російські загарбники так і не змогли взяти Київ "за 3 дні". Замість цього окупантам довелося тікати з Київщини, навіть перевдягаючись у жінок.

Про це розповів боєць Нацгвардії Кирило Церешко. Він брав участь у зачистці Київщини після деокупації території.

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За його словами, зачистка відбувається завжди після звільнення території.

Дуже часто там залишаються недобитки окупантів. Вони ховаються у покинутих домівках і лісах. Іноді навіть зі зброєю. Декого ховають у себе колаборанти, або ж навпаки – людей можуть тримати у заручниках і переховуватись в їхній оселі,

– зазначив боєць.

Він додав, що саме через це він з побратимами ретельно перевіряв кожне подвір'я.

"Не повірите, ми навіть бачили, як буряти та кадирівці тікали в жіночих сукнях. Ми їх знаходили ще упродовж декількох місяців. Врешті дехто з них самі здавались, бо не могли більше жити в тих лісах. Брудні, смердючі, перелякані й голодні, вони розуміли, що єдиний шанс на порятунок їхнього нікчемного життя – це полон", – пригадав Кирило Церешко.

За словами нацгвардійця, так і закінчився, так званий, "тріумфальний триденний похід" на Київ для окупантів.

Деокупація Київщини: що варто знати

Київська область була повністю звільнена від російських окупантів 2 квітня. Сталося це в результаті успішних та рішучих дій українських захисників. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що деокупація Київської області продемонструвала світові, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі, злочини російських військових у Бучі назавжди закарбувалися в національній пам'яті.

Цьогоріч 31 березня – у річницю звільнення Бучі – в Україні відбулись українські спеціальні заходи. Мовиться про саміт і переговори, другу конференцію United for Justice – "Об'єднані заради справедливості". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить усе, щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії.

Додамо, що президент Володимир Зеленський сам прибув до Бучі у річницю її звільнення. Також туди приїхали лідери Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови. Зеленський наголосив, що вже минув рік, як російських окупантів вигнали з Бучі. На вулицях міста світ побачив російське зло без маскування. Кремль хотів принести це й на інші вулиці України та світу. Однак український народ зупинив загарбників.