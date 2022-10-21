Виводив окупантів лісовими стежками: на Донеччині СБУ затримала колаборанта

СБУ зловила колаборанта, який "здавав" місця перебування активістів на Донеччині та допомагав окупатам переховуватись від ЗСУ.

Після звільнення Лиману СБУ викрила місцевого колаборанта. Він "здавав" ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації Лиманської громади.

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Чоловік добровільно почав співпрацювати з ворогом

Зрадник дозволяв окупантам розграбовувати будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Після чого росіяни розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині колаборант допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими стежками. Потім він намагався переховуватись від правосуддя.

СБУ затримали зрадника на Донеччині / фото СБУ

Зловмисника посадять під варту

СБУ викрила чоловіка після деокупації території. Затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку війни добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Крім того, колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Отримані дані агресор використовував для масових репресій проти місцевих жителів. Наразі суд обрав йому зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборант допомагав противнику переховуватись від ЗСУ / фото СБУ

Яка доля очікує на колаборантів

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