Хто заклав першу цеглину звільнення Херсона на початку великої війни

12 листопада 2022 , 11:53
Читать новость на русском
Микола Бєлєсков

Джерело:

телеграм-канал Миколи Бєлєскова

Якби 59 окрема мотопіхотна бригада з боями не відійшла з Херсонщини в перші дні великої війни для того, щоб зберегти сили, невідомо де був би фронт на півдні і як би ми відстояли Миколаїв чи звільняли б Херсон…

Крізь терни до перемоги

Власне, щоб відійти, треба було пробитися через російський десант, який заблокував Антонівський міст. За свою звитягу там танкіст 59-ї ОМпБр отримав Зірку Героя.

Схоже Не забувайте про ціну: хто став "бронею" прориву ЗСУ на Херсонщині

А мораль така: треба знати час, коли оборонятися і відступати із боями. Без цього слабший не отримає шанс на наступ.

Що наразі відомо про звільнення Херсонщини

  • Російські окупанти почали масовану втечу з правого на лівий берег Херсонщини: вони втікали пішки і навіть на моторних та надувних човнах.
  • Крім того, загарбники оприлюднили відео зі знищеним Антонівським мостом.
  • Вже 11 листопада стало відомо, що сам Херсон перебуває під контролем ЗСУ і туди заходять українські частини.
  • Містяни, які жили в окупації практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, зустріли українських Героїв із прапорами та вигуками "ЗСУ".
  • Попри відступ із Херсона окупанти залишили по собі багато пасток із вибухівкою, тому місцевим мешканцям треба бути дуже обачними.
  • До то ж, у Херсоні залишилося багато окупантів зі зброєю, які перевдягаються у цивільний одяг.

До теми – ГУР офіційно підтвердило, що Херсон повернувся під контроль України: дивіться відео

 

Автор: Микола Бєлєсков