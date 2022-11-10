Класична пастка від росіян: Черник пояснив, в який спосіб ЗСУ можуть відвойовувати Херсон

Росія оголосила про відхід із Херсона та виведення своїх військ із правого берега Дніпра на лівий. Водночас не варто виключати того, що ворог підготував якусь пастку, та продовжувати відвойовувати наші землі, незважаючи на заяви окупантів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що Херсон стане вільною територією тоді, коли Генеральний штаб ЗСУ офіційно про це оголосить.

Зверніть увагу Проблем у ЗСУ ще багато: Коваленко припустив, скільки часу займе вихід росіян з Херсона

Яку пастку можуть готувати росіяни

Черник вважає, що, мінуючи квартири й каналізацію, росіяни можуть намагатися затягнути нас у пастку в Херсоні, зважаючи на останні події та заяви Шойгу про відведення їхніх військ.

Він нагадав, що бої у місті є неймовірно важкими й кровопролитними, це найскладніший тип операцій, особливо для військ, які штурмують. Тому кожна вулиця, будинок, підвал чи горище може стати бойовищем і противник передбачає такі можливості.

Тому з військового погляду тут все ж таки логіка є. Потенційний плацдарм, де з'явиться противник, можна заміновувати там абсолютно все. Це логічно,

– заявив Черник.

Він наголосив, що ми обов'язково відвоюємо Херсон, постає лише питання – в який спосіб. Тобто чи будемо класично штурмувати місто. Взагалі штурм міста коштуватиме неймовірно дорого для тих, хто наступає.

Тому це може бути класична пастка – заманити нас туди цим так званим відведенням і завдати нам якомога більшого ураження,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що є прихильником дуже простої робочої схеми – облога, облога і ще раз облога, а також покрокове витискання противника з нашої території.

Що буде свідченням звільнення Херсона

Черник наголосив, що Херсон стане вільною територією тоді, коли наш Генеральний штаб офіційно про це оголосить. Це перший момент. Другий полягає в тому, щоб наш прапор замайорів на всіх адміністративних будівлях. І третій момент – держава має офіційно підтвердити, що держадміністрації Херсонщини стали до виконання своїх обов'язків.

І найголовніша ознака – що нам буде доведено, що відбулися перші артилерійські залпи по лівому берегу Дніпра української артилерії, скажімо, з херсонських портів. Коли всі ці чинники складуться в одну картину – тоді ми говоримо, що "жест доброї волі" з боку противника склався,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, допоки цього не сталося – не варто вірити ворогу. Якщо Шойгу сказав, що вони відступають, значить, дивимося на картинку з точністю до навпаки та розуміємо, що це спроба стратегічного обману й жодним чином не треба на нього піддаватися.

Черник додав, що не варто піднімати рівень планки очікування звільнення Херсона – нехай ці хороші новини надійдуть природнім способом, бо немає нічого гіршого, ніж розчарування.

Як ЗСУ можуть відвойовувати Херсон та чого чекати від ворога далі: дивіться відео

Чи можуть росіяни здійснити відхід з мінімальними втратами

Черник заявив, що це буде для окупантів неймовірно важко. Вийти великими колонами майже неможливо, тому що практично всі артерії, якими вони можуть рухатися, зокрема й водні, перебувають під вогневим контролем ЗСУ й росіяни неминуче будуть розбиті.

За його словами, вийти малими групами неймовірно важко, оскільки загарбники самі замінували всі прибережні території, десь навіть перехитривши самих себе. А достатньої кількості плавзасобів у ворога немає.

Вони насправді загнали самі себе у пастку й це прекрасно. Питання лише, як ця пастка закриється та як ми їх кінцево переб'ємо – тут головна відповідь,

– наголосив Черник.

Він додав, що є прихильником мудрої стратегії, яка обрана, закинути логістично-вогневий зашморг – виснажити противника до неможливості, щоб окупанти не мали що їсти та не могли заряджати снаряди до гармат і тримати зброю в руках. Тоді ми їх або нищимо, або забираємо в полон.

Військовий експерт зауважив, що справжнім феноменом є те, що 22 армія наступає на другу, а та, тобто російська, офіційно заявляє про перехід до оборони.

Відхід російських військ із Херсона: що відомо