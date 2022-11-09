"Від'ємний наступ": Суровикін запропонував покинути Херсон після заяви про "успіхи" Росії

Російське військове керівництво вкотре сказало те, що не налазить на голову. Спершу командувач Суровикін довго розповідав про "патєрі пратівника", а опісля одразу заявив, що окупантам терміново потрібно відступати з територій України.

"Друга армія світу" – також вміє одночасно робити дві непоєднувані дії: "перемагати" та відступати зі захоплених територій. Російський командир під час озвучення звіту про ситуацію на фронті озвучив чергову порцію маразму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сказав Суровикін

Ні для кого не секретом, що Росія бреше про свої перемоги на полі бою та всі заяви про "успєхі" ворожої армії потрібно ділити на два. Однак інколи трапляються ситуації, що правду важко замаскувати брехнею, а спроби це зробити мають дуже недолугий вигляд.

Так-ось полководець Владімір Суровикін упродовж декількох хвилин розповідав про те, як російська армія б'є по ЗСУ, а потім йому довелось стишити голос та сказати, що, мовляв, відступ якраз "на часі", бо правий берег Дніпра росіяни більше контролювати не можуть.

Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра,

– сказав Суровикін.



Суровикін озвучує повну ахінею / Скриншот з виступу ворожого командира

Ситуація на Херсонщині

Росія прямо не сказала, що покидає Херсон, однак слова "оборона буде організована лівим берегом Дніпра" – це фактично й означають, оскільки обласний центр повністю розташований на правому березі – дивіться карту

Омріяна повна деокупація Херсонщини, про яку в останні місяці говорить українська сторона, схоже, що скоро стане реальністю. Окрім заяви окупантів про "жест доброї волі", сьогодні Збройним Силам вдалось, ймовірно, повісити український прапор над Снігурівкою, що за 20 кілометрів від Херсона.

Однак представник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що вірити загарбникам не можна. В України є свій план щодо звільнення регіону, та Росії не вдасться маніпулювати чи брехати про "відступ".

Варте уваги – що не так з відступом росіян на Херсонщині: дивіться відео з коментарем Подоляка