Потужні позиційні бої і просування на 10 кілометрів: у Генштабі розповіли про ситуацію на Півдні

Українські воїни на Півдні просувають лінію фронту в східному напрямку. Сили оборони вже звільнили понад 260 кілометрів квадратних.

Про ситуацію на Херсонщині в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ситуація розвивається під контролем Сил оборони та вдало для наших воїнів.

До речі Окупанти заявляють про підрив Антонівського мосту: що кажуть у ЗСУ

ЗСУ закріплюються на звільнених територій

Гуменюк повідомила, що ЗСУ відстежують ситуацію, розуміють, що відбувається і тримають вогневий контроль. При чому вона зазначила, що триває деокупація Херсонщини та Миколаївщини.

Повідомляється, що українські захисники просунулися на 10 кілометрів.

Йдеться якраз про просування лінії фронту. Просування її в більшості у напрямку сходу. Заглибилися майже на 10 кілометрів. Це просування планове в рамках військової операції, яку ми будемо проводити в режимі інформаційної тиші,

– сказала вона.

Гуменюк зазначила, що інформацію про деякі успіхи відкриватимуть для людей, яким потрібні позитивні новини.

Як сказала речниця, на Півдні ЗСУ звільнили понад 260 кілометрів квадратних і просування продовжуються. Водночас ЗСУ ведуть потужні позиційні бої та закріплюються на звільнених територіях.

Про звільнені населені пункти оголосять згодом, коли це буде безпечно для ЗСУ та місцевих жителів.

Що відбувається на Півдні

У Росії 9 листопада оголосили, що нібито вимушено залишають Херсон, після чого ЗСУ почали стрімко звільняти міста й села на Херсонщині. Крім того, наші воїни зайшли в Снігурівку на Миколаївщині.

Валерій Залужний інформував, що 9 листопада на напрямках Петропавлівка – Новорайськ і Первомайське – Херсон ЗСУ просунулись по 7 кілометрів і взяли під контроль по 6 населених пунктів.

Зранку 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив деокупацію 12 селищ на Херсонщині. Просування захисників України триває, але повільно через мінування росіянами території.

Російські військові відступають на лівий берег Дніпра, де підготували собі оборонні позиції.

Зверніть увагу – карта звільнених територій на 10 листопада: дивіться відео