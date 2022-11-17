Били струмом і ламали кістки: обмудсмен шокований жорстокістю росіян на Херсонщині

Дмитро Лубінець вражений масштабами катувань, які російські загарбники застосовували до мирних мешканців у Херсонській області. За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей.

Омбудсмен заявив, що у цих катівнях перебували як проукраїнськи налаштовані громадяни, так і люди зі статками, яким пропонували звільнення в обмін на гроші. Крім того, є підтверджені факти, що після катувань жертв убивали.

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Росіяни отримують задоволення від катування українців

Лубінець висловив думку, що російські катівні будуть знайдені і в інших населених пунктах.

У звільнених населених пунктах виявляють цивільні приміщення, які перероблювали для того, щоб утримувати людей. На дверях – замки, відсутність туалетів та бодай елементарних меблів, а на стінах – відмітки, які свідчать про кількість днів, де в таких умовах перебували наші люди.

Таких масштабів я ще не бачив. Таке враження, що російські військові отримують від цього якесь задоволення, коли вбивають та піддають тортурам наших громадян,

– сказав омбудсмен.

Лубінець додав, що спілкувався з хлопцем, якого тримали 45 днів у одному місці і катували. У цей час він бачив, як разом із ним десятки людей зазнавали тортур. Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру.

Яка ситуація на Херсонщині

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.

Крім того, він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після свого візиту до регіону.

СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди". Як зазначив політолог Олексій Голобуцький, допомога місцевих мешканців дозволить пришвидшити цей процес.

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