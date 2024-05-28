Важливо повністю деокупувати Херсонщину та Запоріжжя: Черник пояснив їхнє значення для перемовин

Будь-яка війна в підсумку завершується документом. Україні наразі треба починати пошук формули миру спільно з іншими країнами, але не забувати, що все одно вирішальною буде позиція на фронті.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів, що всі війни, навіть ті, що тривають століттями, закінчуються. Поруч з тим, інформагентство Reuters повідомило, що США братимуть участь у саміті миру, але невідомо, в якому форматі.

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Пошук формули миру

Черник зазначив, що дуже важливо, щоб на саміті миру був присутній Вашингтон і Пекін. Там багато чого вирішується, і Китай насправді має вплив на Росію. Україні важливо починати шукати формулу миру, бо це дуже непростий процес, бо зокрема, США у своїй війні в Афганістані понад рік шукали "точок дотику" з талібами.

Діалог треба починати, залучати туди якнайбільше держав. Рано чи пізно якась формула буде. Однак пам'ятаємо слова Вінстона Черчилля: "Наша мета мир, але шлях до неї лежить лише через силу". Нам вкрай важливо зуміти обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов'я, відвоювати Запоріжжя та Херсонщину повністю,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

"Дозвіл" Путіну на війну

Військовий експерт також відрефлексував на слова Зеленського про те, що Путіну "дозволили напасти на Україну". Він наголосив, що швидше за все країни просто погодились на нову геополітичну реальність. Скажімо, Угорщина, й не треба забувати яким потужним було російське лобі в Німеччині, зокрема в особі Шрьодера.

"Німеччина свого часу на 70% залежала від російських енергоносіїв. Слід нагадати, що в Путіна саме є захищена дисертація про те, що енергоносії – це зброя. Низка країн могла дивитись на нас, як на державу, що не витримає нападу Путіна, та й гроші не пахнуть", – підкреслив Черник.

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