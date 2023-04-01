У ЗСУ буде далекобійна зброя для ураження Криму, без цього деокупація неможлива, – Піонтковський

Днями генерал Марк Міллі заявив, що США не передаватимуть Україні ракети ATACMS, однак обговорення щодо цього можливе. Натомість для звільнення півострову Крим Україні вкрай необхідна далекобійна зброя.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що Україна отримає засоби, які зможуть вражати цілі по всій території Криму.

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Опозиціонер вважає, що наступив такий період підготовки до українського контрнаступу, що не варто вірити усім оприлюдненим заявам, адже зараз важливим завданням є створення невизначеності у ворога.

Контрнаступ на Крим

Піонтковський зауважив, що саме Марк Міллі разом з Валерієм Залужним протягом січня та лютого 2023 року розробляли план українського контрнаступу, як повідомляла преса.

Ба більше, генерал Бен Ходжес описував цей план на картах. І одним із його завдань є знищення далекобійною зброєю російські військові об'єкти в Криму. Про це зокрема говорив і Залужний у інтерв'ю The Economist.

Після цього бронетанкове озброєння, яке тоді просив Залужний, все йому дано. Крім того, дуже важливо, що вдвоє збільшена уже дальність Himars передачею GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb),

– додав мовець.

Завдяки цьому ЗСУ можуть діставати цілі майже по всьому периметру Криму, але ще не вистачає до півдня.

Піонтковський сказав, що Україна отримає необхідну зброю: дивитись відео

В України буде можливість деокупувати Крим

Піонтковський нагадав, що Україні уже передані літаки МіГ-29 для американських та британських бомб і крилатих ракет повітряного базування.

Без можливості атакувати увесь Кримський півострів далекобійною артилерією чи авіацією план операції не працює, тому, я гадаю, ця річ забезпечена,

– повідомив публіцист.

Він впевнений, що під час українського контрнаступу у Збройних сил України будуть засоби, здатні вражати всю територію Криму. Можливо, це будуть ракети ATACMS чи британські ракети Storm Shadow повітряного базування на МіГ-29.

ЗСУ отримають західні винищувачі

Піонтковський зауважив, що українці чують і про відмову у постачанні винищувачів F-16. Однак кілька десятків, можливо, кілька сотень найкращих українських пілотів зараз тренуються на сучасних західних літаках F-16, Typhoon, Mirage у Сполучених Штатах Америки, Польщі, Великій Британії та Франції.

Вони що, коли почнеться вирішальна битва за Крим, будуть продовжувати там своє навчання? Ні, я впевнений, що вони з'являться в небі України за штурвалами тих самих літаків, на яких вони зараз навчаються. Інакше нащо вони навчаються?,

– наголосив спікер.

Заяви генерала Міллі: що відомо