Капітуляція росіян у Криму була б за кілька місяців, – Черник сказав, яку зброя для цього треба

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Україна вже зараз може почати заходи з ізоляції Криму. Для цього потрібно вивести з ладу Кримський міст та вдарити по військовій базі в Севастополі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, Україні потрібна далекобійна зброя, щоб швидко деокупувати Крим.

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Яка зброя потрібна Україні для звільнення Криму

Як наголосив Черник, для негайного звільнення Криму насамперед Україні потрібні ракети ATACMS за дальністю ураження близько 300 кілометрів. Їх можна запускати з систем HIMARS.

Безперечно було б добре, якби Україна також отримала винищувачі F-16 та відповідне озброєння до них. Тоді окупантам в Криму буде дуже складно.

F-16 можуть нести на борту дуже далекобійну ракету AGM-158, деякі модифікації якої можуть бити аж на понад 900 кілометрів. Весь Кримський півострів має з півночі на південь десь 250 кілометрів, зі сходу на захід – 360 кілометрів. Носій з такою ракетою може не наближатися до зони бойових дій. Так можна буде "занурити" Кримський міст та вибивати військову інфраструктуру в Криму,

– розповів Черник.

Яку зброю було б добре отримати Україні для деокупації Криму – розповів Черник: дивіться відео

Не варто забувати і про ракети класу "повітря – повітря" AIM-120. Деякі її модифікації можуть бити на відстань до 180 кілометрів. Це допоможе фактично закрити небо над півостровом. В таких умовах капітуляція окупантів в Криму сталася б буквально за кілька місяців.

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