У ЗСУ відповіли, чи окупанти готуються до можливого наступу України вглиб Криму

Днями глава ГУР МО Кирило Буданов підтвердив намір України деокупувати тимчасово анексований Росією Крим. У Силах оборони півдня схвально відгукуються про подібну риторику.

Декілька тижнів тому росіяни перекидали на тимчасово окупований півострів танки та бронетехніку. Однак, чи означає це те, що вони готуються до можливого наступу України вглиб Криму, в етері телемарафону відповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Є постійний рух

Як наголосив Плетенчук, наразі важливо розуміти те, що у російській армії також можуть відбуватися ротаційні заходи. Він наголосив, що кожен із підрозділів "прибуває і відбуває" з власною технікою.

За його словами, станом на зараз надмірних ознак формування наступальних угрупувань або різких змін останніх положень та кількості сил російських окупантів все ж не спостерігається.

Тому, так, рух є постійний. Але роботи висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що, мабуть, зарано,

– наголосив він.

Коментуючи заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова, речник Сил оборони Півдня додав, що те, що стосується риторики стосовно звільнення українських територій є позитивною риторикою, яку підтримують.

"Мета у нас лише одна це звільнення повністю окупованих територій нашої держави, які зараз захопили росіяни, тому що в першу чергу вони використовують їх, щоб обстрілювати решту територій України", – зауважив він.

Водночас у Криму для росіян аж надто не спокійно