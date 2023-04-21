Деокупація Криму може призвести до розпаду Росії, – Яковенко

ЗСУ докладуть усіх необхідних зусиль, щоб Крим повернувся до складу України. Втрата півострова стане нищівним ударом для росіян.

Ймовірність того, що Крим буде деокуповано, достатньо велика. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Ігор Яковенко.

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"Крим" – головне слово

Як підкреслює опозиціонер, не потрібно бути військовим експертом, аби зрозуміти: перше, що зробить генерал Валерій Залужний, це ліквідує Керчинський міст, після чого Крим перетвориться на острів. Відтак можливість утримати цю територію стане доволі примарною.

З деокупацією Криму цілком може початися певний процес у Росії, який в кінцевому результаті може призвести до її розпаду. Крим – це найголовніше,

– переконаний Ігор Яковенко.

"Крим" – дуже важливе слово для громадян держави-агресорки та російської верхівки. Усі ці роки росіян переконували, що це головне місце, звідти ледь не пішла російська державність.

Це абсолютно сакральне слово. Якщо Крим буде деокуповано, це буде сильний злам свідомості. Я думаю, щось може відбутися,

– зауважив опозиціонер.

На відміну від Донбасу, попри те, що усі ці роки "втюхували" наративи "Донбас – це Росія", "Там чудові люди", "Де ви були 8 років". Уся ця риторика, звісно, спрацювала.

Але, погодьтеся, що не один з росіян не може сказати. що сприймав Донбас як свою територію чи їздив туди відпочивати,

– каже Яковенко.

Натомість Крим був тією територією, яку багато з них вважали своєю. Невипадково у 2014 році була масова підтримка окупації.

"24 лютого якась кількість людей підтримала агресію, але не більшість. А у 2014 році окупацію підтримала абсолютна більшість – 80 – 90% росіян. І зараз, коли він з дуже великою ймовірністю повернеться до свого законного власника, до України, реакція буде дуже болісною", – підсумував російський опозиціонер.

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