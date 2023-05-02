Україна може поставити ультиматум: чи можливо звільнення Криму без бою

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна може звільнити тимчасово окупований Крим без бою. І це є одним з можливих сценаріїв деокупації півострова.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він навів приклад зі звільненням Херсону, коли окупанти самі з нього вийшли.

Зверніть увагу Україна візьме Крим без бою, – Резніков запевнив, що детальний план уже є

Росіяни можуть просто піти з Криму

Мусієнко нагадав, що коли деокуповували Херсон, його напередодні запитували про можливість кривавих місцевих боїв.

І я тоді відповів, що боїв може не бути і що російські війська можуть просто піти звідти. Так і сталося. На жаль, зараз росіяни обстрілюють місто з артилерії,

– зазначив він.

Що стосується звільнення Кримського півострова, то дуже багато чого, на його думку, може змінитися, як тільки українська армія з'явиться на перешийку в Криму. І тоді буде мати можливість діставати по військових об'єктах окупантів на півострові.

"Це може спровокувати зокрема ультиматум з української сторони про те, що Росія має залишити території України, вивести війська, юридично припинити стан так званої спеціальної військової операції. І тільки після цього ми сядемо за стіл і будемо обговорювати подальший стан речей", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт про можливість деокупації Криму без бою: дивіться відео

Потужний елемент тиску

Крим може бути заручником ситуації у тому сенсі, що його можна брати в облогу, яка може тривати дуже довго. Як зауважив Мусієнко, тут не треба мати ілюзій, що це станеться за кілька тижнів.

Більш того, якщо Україна за певних обставин поставить росіянам ультиматум, щоб вони забиралися з окупованих територій, то зможе брати їхні угруповання фактично в заручники.

Можна уявити, як по кілька тисяч росіян буде здаватися в полон ЗСУ, і який це залишить негативний відбиток в російському суспільстві,

– підкреслив співрозмовник.

Він впевнений, що це дуже потужний елемент тиску. І він може спровокувати певні події в Кремлі.

"І поки там будуть тривати перестановки, у нас з'явиться вікно можливостей діяти військовим, політичним або військово-дипломатичним шляхом", – зазначив Олександр Мусієнко.

"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму