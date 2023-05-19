Будуть тікати до Криму від ЗСУ: у ГУР розповіли про запасний план окупантів

В українській розвідці вказали на цікаві фактори. Вони можуть вказувати на те, що російські загарбники почали замислюватися про свою поразку та готуватися до ймовірного відступу з тимчасово окупованих територій материкової частини України.

Андрій Юсов дав зрозуміти, що війська країни-агресорки почали замислюватися над відступом з материкової України. Про це він заявив в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Криму

Представник ГУР Міноборони України заявив, що росіяни наразі готують ешелоновану оборону. Їхні оборонні споруди з'явилися на півночі тимчасово окупованого півострова.

Важливо, що це робиться на півночі Криму. Це говорить про те, що росіяни як реалістичний сценарій розглядають у тому числі відступ до певних рубежів,

– зазначив він.

Чим ще окупанти займаються на півострові

За словами Юсова, у Криму загарбники влаштовують найбільш жорсткі фільтраційні заходи. Вони проводять геноцидну політику проти кримськотатарського населення та людей, які ідентифікують себе українцями.

Як пояснив розвідник, росіяни так себе поводять, бо розуміють, що вони є окупантами. Також дії загарбників свідчать про їхню недовіру до місцевих жителів. Речник Головного управління розвідки назвав деокупацію півострова неминучою.

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