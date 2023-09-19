Росія не здатна зберегти власну міць у Криму: деокупація уже триває малими кроками

Ситуація в тимчасово окупованому Криму динамічно змінюється й очевидно не на користь росіян. Влучні удари по Чорноморському флоту та знищення ворожих суден лише підтверджують, що деокупація півострова уже почалася.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко. За його словами, коли Росія вирішила напасти на Україну повномасштабною війною, вона тим самим повністю ліквідував свій невидимий захист Криму.

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Що відбувається на півострові

До 24 лютого 2022 року росіяни робили все, щоб про тему Криму забули, намагалися перенести її обговорення на десятки років у майбутнє. Хоча Україна завжди наполягала на відновлені нашого територіального суверенітету.

Сьогодні дії України поступово "витискають" Росію як військову силу з півострова. Ліквідація кожної системи ППО, те, що відбулося з С-400 "Тріумф", із човном "Ростов-на-Дону" – все це показує, що країна-агресорка неспроможна зберегти власну міць на території півострова.

Деокупація вже відбувається малими кроками і буде лише наростати. Дивлячись на ефективність операцій наших Сил оборони, СБУ, ГУР, я переконаний, що Крим ми повернемо у дуже короткі терміни. І з кожним днем ця впевненість лише зростає,

– сказав Ігор Чаленко.

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