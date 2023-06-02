Деокупація Криму: Воллес припустив, коли ЗСУ зможуть звільнити півострів

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оцінив терміни, коли Україна зможе звільнити Крим від окупантів. На його думку, деокупація півострова може статися до кінця 2023 року.

Воллес підкреслив, що це пов'язано з тим, що в російської армії закінчується необхідна техніка та озброєння. Крім цього, Україна має потужну військову підтримку з боку союзників.

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Воллес розповів про терміни звільнення Криму Україною

Очільник Міноборони Британії наголосив, що наразі існує реальна можливість того, що ЗСУ зможуть успішно деокупувати Крим впродовж наступних пів року. За його словами, у війні проти України росіяни показали, що не здатні боротися на полі бою.

Якщо вдарити по російських військах не в тому місці (де росіяни не очікують удару – 24 Канал), вони фактично розваляться,

– наголосив Воллес.

Крім цього, він додав, що російська влада може посилати "молодих людей на смерть десятками тисяч", однак Москва не зможе "начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні".

Що відомо про плани зі звільнення українського Криму

Наприкінці травня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі стверджував що Україні вдасться звільнити всі свої території, включно з Кримом. Попри це, він заявив, що вдасться цього досягнути не у найближчій перспективі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський створив раду з питань деокупації Криму. Таким чином він вчергове підтвердив, що Україна обов'язково звільнить півострів та всі захоплені росіянами території.

Перший голова Меджлісу Мустафа Джемілєв припустив, що повернення Криму до складу України можливе тільки військовим способом. За його словами, кримські татари чекають на те, коли ЗСУ прийдуть звільняти півострів.

Журналісти Washington Post зазначили, що думка Бена Воллеса є доволі оптимістичною. Адже раніше представники американської розвідки припускали, що Україна досягне "скромних успіхів в деокупації своїх територій" у рамках свого контрнаступу.