Крим був мрією Путіна: як диктатор переживе втрату півострова

Тимчасово окупований Крим дуже важливий для кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Для нього це була не просто "втрачена територія", а велика мрія.

Коли Україна звільнить Крим, для Путіна це буде дуже болюча втрата. Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Для Путіна Крим важливіший, ніж Сочі

Сергій Асланян переконаний, що після деокупації Криму Путін буде "годувати" росіян тезами, що нібито "так і повинно бути", "все для захисту кримчан". Спочатку росіяни начебто кинулись "рятувати" півострів від "поганої" України, а згодом їм доведеться звідти втікати.

Однак все-таки втрата Криму для Путіна буде дуже болючою. Рідне місто бункерного діда – Санкт-Петербург, він любить Сочі, яке для нього дуже важливе. Однак Крим був чи не найбільшою мрією диктатора.

Володіти Кримом – завжди було мрією Путіна. Крим був анексований не тому, що це була випадкова земля, яка визначена як "територіальна втрата". Ні, це була мрія. Втрата мрії – це дуже боляче,

– зауважив опозиціонер.

Асланян про значення Криму для Путіна: дивіться відео

Деокупація Криму: головне