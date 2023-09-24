Маріуполь житиме в Україні, Мелітополь – звільнимо, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що 23 та 24 вересня День міста відзначають 17 українських міст. Серед них також і тимчасово окупований Маріуполь у Донецькій області, а також Мелітополь, на Запоріжжі.
Президент зазначив, що Маріуполь обов'язково повернеться назад в Україну. Крім цього, він наголосив, що й Мелітополь наша армія звільнить від окупантів.
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Зеленський привітав Маріуполь і Мелітополь з Днем міста
Глава держави зазначив, що цієї суботи й неділі для сімнадцяти міст України їхній особливий день. Серед них є як вільні міста, так і ті, що треба визволити від російських окупантів.
"Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає й українську велич, і трагедію знищення окупантами. І Маріуполь. Мелітополь",
– сказав президент.
Він також зазначив, що кожна людина і кожне місто для нас має значення. Зеленський відзначив, що кордон між Україною та Росією не лише абсолютно чіткий на політичній мапі, а він розмежовує нас і окупантів й у людських душах.
Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо,
– наголосив український очільник.
Наостанок він побажав кожному нашому місту якнайшвидшої перемоги. Президент наголосив, що наша держава все для цього робить.
Раніше Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут
- Під час пресконференції у Вашингтоні 22 вересня Володимир Зеленський пообіцяв звільнити місто Бахмут від російських окупантів. Він наголосив, що наразі наша держава має комплексний план щодо цього.
- Президент також зазначив, що наша держава також деокупує й два інші міста. Однак він відмовився назвати, що це саме за населені пункти.
- Варто зазначити, що в районі Бахмута Збройні Сили змогли перерізати один з логістичних шляхів російських загарбників. Водночас наші захисники пообіцяли, що працюватимуть на цьому напрямку далі, щоб повністю залишити ворога без поповнення.