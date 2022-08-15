Евакуація російського командування з Херсонщини дуже погано пахне для всіх окупантів півдня

З огляду на все, якась частина штабу та командного пункту 49-ї загальновійськової армії південного військового округу таки справді залишила межі міста Херсон і вирушила у північно-східному напрямку.

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Крім того, командний пункт 22-го армійського корпусу теж перебуває у процесі якоїсь "локальної передислокації" (куди саме і навіщо, поки що невідомо). Проте командні пункти та пересувні пункти управління десантних дивізій начебто поки залишаються на "старих" місцях.

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Якщо інформація про "евакуацію російського командування" з Херсона відповідає дійсності, нехай лише частково, то й тоді все це дуже погано пахне для всіх російських військ, що оперують на Херсонсько-Бериславському плацдармі.

Традиція "віддавати у критичній ситуації підлеглі війська самим собі" у червоної армії та її спадкоємиці – російської, дуже багата. Достатньо згадати ганебну "евакуацію" командно-політичного складу гарнізону Севастополя влітку 1942-го року або розгром військ Західного та Північно-Західного фронтів улітку 1941-го.

І там і там, командування радянських військ просто кидало на призволяще підлеглі війська і втікало, рятуючи свої шкури. Причому подекуди демонструючи феноменальні швидкість і дистанцію одномоментного відступу (справа доходила до того, що в перший день німецького наступу штаби радянських дивізій та корпусів обох фронтів опинялися на відстані 180 – 240 кілометрів від місця своєї довоєнної дислокації у прикордонній смузі).

І мене в цьому контексті, дивлячись на цю сьогоднішню інформацію щодо переміщень командних структур угруповання військ противника "Південь", гнітять цілком обґрунтовані підозри. Чи не оцінює командування російського угруповання "Південь" ситуацію в зоні своєї відповідальності, зокрема на Херсонсько-Бериславському плацдармі, як критичну?

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Ні, воно, звичайно, дуже зручно змитися вчасно на лівий берег і звідти "хераічіскі" керувати обороною ("референдумом") у Херсоні. Знову ж таки, необхідність забезпечити "стійкість, скритність та мобільність управління". Можна цілу купу різноманітних обставин і причин, причому досить "легальних", придумати, щоб не шарой**итися в Херсоні, ризикуючи отримати по кумполу "Хімарсом" ну чи якимось "Ескалібуром".

Тільки ось, який нюанс. Всі ці переміщення "штабів і командних пунктів" угруповання "Південь" на плацдармі якось так збіглися з фактом завдання "критичних пошкоджень" низці мостових переходів, що сполучають плацдарм з лівим берегом, внаслідок вогневого ураження їх з боку ЗСУ. Ну чистої води "збіг".

Але дозвольте, а як же війська, запитаєте ви? Хто ними керуватиме, хто їх у наступ посилатиме на Кривий Ріг та Миколаїв? Не турбуйтеся, громадяни ватаноїди.

З лівого берега Дніпра це робити "в умовах, що склалися" набагато ефективніше і зручніше. Принаймні, зайвий пором там чи якийсь понтон у такому разі займати штабним скарбом і технікою не доведеться. Можна буде якусь зайву самохідку, ну чи там вантажівку з пи***еними в Херсоні пралками переправити. Все більше користі буде.

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