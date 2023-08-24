"Вітання" від Байдена: США покарали матір Кадирова і табір "Артек" за крадіжку дітей з України

Джо Байден запевнив, що США підтримуватимуть Україну у війні, скільки буде потрібно. Також президент анонсував санкції проти викрадачів українських дітей.

Вдруге поспіль українська держава святкує свій день народження в умовах війни. Президент США скористався святковою нагодою, аби вчергове запевнити Україну у довгостроковій підтримці та покарати її кривдників.

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Байден покарав окупантів за крадіжку маленьких українців

У вітальній заяві президент США заявив, що працюватиме з іншими державами над тим, аби змусити росіян відповідати за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні.

Зокрема, політик анонсував нові санкції проти причетних до депортації українських дітей. У санкційний список потрапило 11 осіб:

Агєєва Ірина Анатоліївна — уповноважена з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич — командир полку поліції спеціального призначення МВС по Чечні;

Черкасова Ірина Олександрівна — уповноважена з прав дитини у Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович — директор федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";

Кадирова Аймані Несіївна — мати глави Чечні Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович — голова уряду Чечні;

Коваленко Володимир Владиславович — начальник штабу "Юнармії" у Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович — "ректор" Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна — уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна — так звана "міністр міністерства освіти і науки Запорізької області";

Мансур Мусаєвич Солтаєв — уповноважений з прав людини у Чечні.

Українці показують, що за свободу варто боротися

Американський лідер згадав, що війна в Україні триває вже 18 місяців. Українці продовжують потерпати від цинічної агресії Росії, втім відмовляються здаватися.

Вони демонструють світу, що за свободу варто боротися,

– підкреслив Байден.

За його словами, незалежність означає вільно обирати майбутнє. Американці пам'ятають ту ціну, яку вони заплатили за свою свободу. Саме тому в ці дні, коли Путін намагається стерти Україну з лиця землі, американський народ як ніколи вболіває за українських братів.

Байден запевнив, що США та союзники надалі підтримуватимуть України, надаючи їй засоби для захисту від російської агресії та побудови безпечного та незалежного майбутнього, на яке вона заслуговує.

Американський лідер згадав за декларацію, яку на саміті НАТО у Вільнюсі підписали понад 25 країн, включно із США. У такий спосіб ці держави обов’язалися надавати Україні засоби для відсічі окупантам у найближчі роки.

"Наша відданість незалежності України є непохитною та міцною", – заявив Байден.

Як вітали Україну