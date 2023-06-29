Депортація українських дітей до Білорусі: деталі нелюдського злочину Лукашенка та Путіна
Диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко незаконно вивозять українських дітей до Білорусі. Від вересня 2022 по травень 2023 року було депортовано понад 2 100 маленьких українців. Відомо про сотні дітей-сирот.
Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, докази за фактом незаконного переміщення дітей з окупованих територій до Білорусі будуть передані до МКС у Гаазі.
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Воєнний злочин Путіна та Лукашенка
Павло Латушко зазначив, що кількість вивезених дітей може бути значно більшою, адже роботи з пошуку доказів тривають. Потрібно визначити місця, де діти перебували в Україні, якими маршрутами рухались у Росії, де були у Білорусі, куди вони потрапили далі.
Білоруські кіберпартизани отримали документи, які підтверджують, що депортація дітей з України відбувається за вказівками Путіна та Лукашенка. Там мовиться, скільки дітей вже вивезено та буде вивезено, вказуються маршрути.
Опозиціонер розповів, що також відомо про методи перенавчання українських дітей. У Білорусі їх змушують ненавидіти Україну та навіть закликають до смерті президента Володимира Зеленського, лідера США Джо Байдена та інших.
Ми продовжуємо цю роботу. Дуже багато документів, відео, які ми будемо передавати у Гаагу. Також вони будуть передані до прокуратури України, бо це громадяни України. Ми повинні зупинити цей злочин та покарати винних. Без покарання це ніколи не припиниться,
– наголосив він.
Латушко про вивезення українських дітей: дивіться відео
Депортація дітей з України: головне
- Росія почала депортувати українців з перших місяців війни. За офіційними даними, країна-агресорка депортувала з України 19 393 дитини. З них тільки 361 вдалось повернути.
- Дитяча омбудсман Дар'я Герасимчук розповіла, що Росія робить все, щоб Україна не повернула дітей. Росіяни постійно переміщують їх, щоб українська сторона не встигла відстежити або отримати інформацію, де перебуває конкретна дитина.
- Викравши дітей, росіяни найчастіше везуть їх на тимчасово окуповані території, зазвичай у Донецьку область чи Крим, далі – депортують до Росії.
- Герасимчук розповідала, що росіяни ґвалтують дітей психологічно. Їм кажуть, що вони нікому не потрібні, що нібито залишаться в Росії назавжди. Наших дітей постійно намагаються зламати. Крім того, діти розповідали, що їх били палицями, руками, кидали у підвал.
- Зокрема, дітей везуть і до Білорусі. Павло Латушко зазначав, що схема вивезення дітей з України виконується під егідою союзної держави Росії та Білорусі. Саме Лукашенко підписує у Москві відповідні резолюції та затверджує бюджет. Такі дії спрямовані на зміну ментальності дітей, їх перевиховання.