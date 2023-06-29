Депортація українських дітей до Білорусі: деталі нелюдського злочину Лукашенка та Путіна

Диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко незаконно вивозять українських дітей до Білорусі. Від вересня 2022 по травень 2023 року було депортовано понад 2 100 маленьких українців. Відомо про сотні дітей-сирот.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, докази за фактом незаконного переміщення дітей з окупованих територій до Білорусі будуть передані до МКС у Гаазі.

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Воєнний злочин Путіна та Лукашенка

Павло Латушко зазначив, що кількість вивезених дітей може бути значно більшою, адже роботи з пошуку доказів тривають. Потрібно визначити місця, де діти перебували в Україні, якими маршрутами рухались у Росії, де були у Білорусі, куди вони потрапили далі.

Білоруські кіберпартизани отримали документи, які підтверджують, що депортація дітей з України відбувається за вказівками Путіна та Лукашенка. Там мовиться, скільки дітей вже вивезено та буде вивезено, вказуються маршрути.

Опозиціонер розповів, що також відомо про методи перенавчання українських дітей. У Білорусі їх змушують ненавидіти Україну та навіть закликають до смерті президента Володимира Зеленського, лідера США Джо Байдена та інших.

Ми продовжуємо цю роботу. Дуже багато документів, відео, які ми будемо передавати у Гаагу. Також вони будуть передані до прокуратури України, бо це громадяни України. Ми повинні зупинити цей злочин та покарати винних. Без покарання це ніколи не припиниться,

– наголосив він.

Латушко про вивезення українських дітей: дивіться відео

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