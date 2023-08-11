Займаються "перевихованням": окупанти відправляють українських підлітків до військових таборів

Росіяни продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ба більше, їх почали відправляти до військових таборів у Росії.

Лише за приблизними даними росіяни могли депортувати з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч українських дітей. Нині ворог займається їх "перевихованням".

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Росія займається мілітарним вихованням українців

Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Як повідомляють у Центрі нацспротиву, з 1 по 18 серпня у Пєнзі тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.

Відомо, що у таборі є депортовані з населених пунктів:

Маріуполь,

Кіровське,

Єнакієве,

Горлівка,

Шахтарськ,

Макіївка,

Донецьк.

В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олєга Газманова,

– мовиться у повідомленні.

Таким "перевихованням" росіяни продовжують політику геноциду. Кремлівська пропаганда намагається промити мізки неповнолітнім й налаштувати їх проти України.

Депортація українських дітей: останні новини