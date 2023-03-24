Повернути викрадених Росією дітей в Україну: Єврокомісія запустила ініціативу

Європейська комісія у партнерстві з Україною та Польщею запустила ініціативу щодо повернення викрадених державою-агресором дітей. Наголошують, депортація неповнолітніх – воєнний злочин.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує 24 Канал.

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Фон дер Ляєн розповіла, що до ініціативи долучився польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Депортація дітей є воєнним злочином. У партнерстві з українцями прем'єр-міністр Моравецький і я запустили ініціативу, спрямовану на репатріацію українських дітей, викрадених Росією,

– зазначила президентка Єврокомісії.

Зауважимо, що лише за офіційними даними Офісу омбудсмана України, станом на 7 березня росіяни депортували з окупованих територій 16 224 дитини. Наразі вдалося повернути лише трохи більше, ніж 300 неповнолітніх українців. Загалом вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчаток.

У вівторок, 21 березня, нашій державі вдалося повернути ще 15 дітей спільно з їхніми матерями та законними представниками.

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