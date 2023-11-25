Окупанти намагаються їх "зламати": як Україні повернути викрадених Росією дітей

Окупанти використовують ідеологічне виховання, аби "зламати" ідентичність українських дітей, яких вони викрали. Усе, аби вони не відчували себе українцями.

Про це 24 Каналу заявив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що нині над поверненням малечі працюють. Мовиться, зокрема, про Україну та міжнародні коаліції.

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"Повернення дітей треба пришвидшувати. Усі повинні розуміти, що це буде можливо лише за допомогою наших ЗСУ", – наголосив правозахисник.

Раніше окупанти говорили, що викрали 100 – 150 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України. Їх усиновлюють, зокрема, російські чиновники.

"У них такий "тренд". Називається: "Підтримай царя – вкради українську дитину на окупованих територіях", – додав засновник ГО "Східна правозахисна група".

Так нещодавно голова партії "Справедлива Росія – За правду" Сєргєй Миронов удочерив депортовану дівчинку, яку вивезли із Херсону під час окупації.

У нас були дані про 714 тисяч дітей, які вивезені були з тимчасово окупованої території України. Це вони показували у своїх бюлетенях. Але коли ми це оприлюднили, вони одразу змінили на 100 тисяч у грудні 2022 року. А з березня 2023 року повністю не дають ці цифри,

– сказав Лисянський.

Росія спонсорує викрадення українських дітей

Як повідомляли російські ЗМІ, до Росії депортували понад 744 тисячі українських дітей. Це дані станом на 1 вересня 2023 року. За офіційними українськими даними, окупанти депортували або примусово перемістили 19 546 дітей.

Депортація українських дітей продовжується. Окупанти змінили "технологію". Тепер їхні дані вони інтегрували у "банки" дітей-сиріт. Так росіяни обирають дитину й приїжджають за нею.

Окрім того, у країні-агресорці за кожну викрадену дитину платять з федерального та регіонального бюджету. Якщо російська родина усиновила або взяла під опіку двох і більше дітей, то вона може брати участь у "спеціальних програмах".

Вони бувають як регулярні, так і одноразові. Усе це формується на рівні російських регіональних відомств. Так проводять дуже великі гроші.

"Є поняття у Росії як "постійна сім'я усиновлення". У якогось замміністра соціальної політики є така "сім'я". Він бачить – гроші зайшли, програма є. Телефонує "сім'ї": "Давайте всиновлюйте дитину, виплати 50/50". Ця система прогресує", – зазначив засновник ГО "Східна правозахисна група".

Окупанти викрадають дітей