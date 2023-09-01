Найменшій – всього 2 роки: Україна повернула ще 11 дітей, яких вкрали росіяни
Джерело:Андрій Єрмак
Окупанти намагаються знищити українську націю, викрадаючи її дітей та "виховуючи" з них "росіян". Тим часом Україна докладає максимальних зусиль для повернення своїх маленьких громадян, депортованих ворогом.
Ще з десяток маленьких українців отримали можливість навчатися в освітних закладах України. За останній тиждень з російського полону вдалося звільнити 11 дітей.
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Наймолодшій україночці – 2 рочки
Усі повернуті діти були незаконно вивезені окупантами. Росіяни утримували їх на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед викрадених дітей – шестеро малюків – сиріт. А інші п'ятеро діток мають сім’ї. Найменшій врятованій дитині – 2 рочки, найстаршій – 16 років.
За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, повернути депортованих дітей вдалося завдяки злагодженій та кропіткій роботі багатьох служб. Це Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших.
Росія "привласнює" дітей з України
- 10 квітня вдалося повернути додому ще 24 дитини. Під час окупації Херсонської області російські окупанти вивезли їх углиб Росії та окупованих територій.
- Станом на початок квітня Дар'я Герасимчук – радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації – розповідала, що Україні вдалося повернути 361 дитину. За офіційними даними Росія з початку війни викрала 19 393 українські дитини. Втім, насправді, кількість примусово депортованих росіянами дітей може становити близько 300 тисяч.
- Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої російського президента у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Їм інкримінують причетність до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.