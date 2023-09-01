Найменшій – всього 2 роки: Україна повернула ще 11 дітей, яких вкрали росіяни

Окупанти намагаються знищити українську націю, викрадаючи її дітей та "виховуючи" з них "росіян". Тим часом Україна докладає максимальних зусиль для повернення своїх маленьких громадян, депортованих ворогом.

Ще з десяток маленьких українців отримали можливість навчатися в освітних закладах України. За останній тиждень з російського полону вдалося звільнити 11 дітей.

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Наймолодшій україночці – 2 рочки

Усі повернуті діти були незаконно вивезені окупантами. Росіяни утримували їх на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед викрадених дітей – шестеро малюків – сиріт. А інші п'ятеро діток мають сім’ї. Найменшій врятованій дитині – 2 рочки, найстаршій – 16 років.

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, повернути депортованих дітей вдалося завдяки злагодженій та кропіткій роботі багатьох служб. Це Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших.

Росія "привласнює" дітей з України