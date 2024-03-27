У Маріуполі справжня депортація українців: який метод вигадали росіяни

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі зачистка набирає нових форм та лунає слово "депортація". Росіяни вигадують різні способи, щоб змусити українців взяти російський паспорт.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що у місті залишаються люди з проукраїнською позицією, проте не виказують її через те, що Маріуполь перетворився на військовий концтабір.

Цікаво Олімпійська істерика, пошук геноциду в Україні та сенси війни: до чого готується роспропаганда

Який метод вигадали росіяни

Забавін наголосив, що росіяни продовжують чинити окупаційні дії та геноцид щодо українців. Так звана "влада" у Маріуполі заявила, що маріупольці мають час до 1 липня, щоб отримати російський паспорт.

Потім же людина, яка не взяла "червону ганчірку", буде вважатися "іноземним громадянином". Вона матиме 90 днів на перебування на "нових" регіонах Росії, а після – її депортують до "старих" областей країни-агресорки.

Владімір Путін незаконно приєднав до Росії частини Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Автономну Республіку Крим.

"Це реальна депортація українців, які з тих чи інших причин не можуть покинути окуповану територію, але не хочуть отримувати російський паспорт. Тобто їх фактично виганятимуть", – наголосив Дмитро Забавін.

За перший рік окупації, у 2022 році, добровільно отримали російські паспорти менш як 5 тисяч людей, які залишилися у Маріуполі.

Через це окупанти зробили примусову паспортизацію: якщо українці не беруть "червону ганчірку", вони не отримують право на медицину, соціальні виплати та гуманітарну допомогу.

Навіть попри такі обмеження, у Маріуполі ще є дуже багато людей, які стійко тримаються та не беруть паспорти Росії. Зазвичай це маріупольці, які мають свій город, тому не залежать від ворожої допомоги.

Але зараз їх фактично примушують іти брати той російський паспорт, інакше вони стануть, на думку окупантів, "іноземними громадянами",

– наголосив депутат Маріупольської райради.

Найголовніші новини про події у Маріуполі