Депортують, ґвалтують, вивозять дітей: Зеленський розповів про злочини Росії проти людства

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі спеціальною промовою до парламенту Данії, закликавши уряд країни посприяти загальноєвропейському тиску на Росію.

Цей тиск необхідний Україні та Європі, аби відстояти базові цінності, на яких побудовано життя у цивілізованому світі. Адже сьогодні Росія дозволила собі переступити через усе – і через права людини, і через свободу на європейському континенті, повідомляє 24 канал.

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Нові злочини Росії проти людства

Зеленський заявив, що наразі немає жодного злочину проти людей і людяності в цілому, який би не скоїли окупанти.

Вони депортують наших людей на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством,

– наголосив він.

Президент України ще раз зазначив, що російські солдати вивезли в Росію вже понад дві тисячі дітей.

Ми не знаємо, де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є у них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей?

– звернувся до уряду Зеленський.

Щоб відкинути це зло з України, президент України закликав політиків та дипломатів підняти на рівні Євросоюзу питання про солідарність у захисті свободи людини.

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