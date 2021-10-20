Депутат Держдуми і ексватажок бойовиків визнав, що на Донбасі "російські війська"
Джерело:телеграм "Дежурный по Донбассу"
Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють "російські війська". Колишній ватажок бойовиків заявив, що це "принциповий момент".
Колишній ватажок тимчасово окупованої території у Донецькій області описував лінію розмежування на Донбасі. Це трапилось в ефірі пропагандистського телеканалу "Звєзда".
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Ексватажок проросійських бойовиків визнав наявність "російських військ" на Донбасі
Відповідаючи на питання ведучої, Бородай розповідав про відсутність суттєвих змін на лінії зіткнення в російсько-українській війні. Він, розповідаючи про позиції проросійських бойовиків, назвав їх "нашими військами".
На уточнювальні запитання ведучої, чи він має на увазі Донбас, новоспечений депутат від партії Путіна відповів: "Ну звичайно!". На що жінка попросила його бути "акуратнішим".
Це наші російські люди. Я вважаю, що це принциповий момент. І то (на Донбасі – 24 канал) російські війська, і збройні сили Росії – теж російські війська,
– заявив він.
Завершив своє пояснення Бородай традиційними для Росії словами: "Яка різниця".
Ексватажок проросійських бойовиків заявив, що на Донбасі є "російські війська": дивіться відео
Коротко про діяльність Бородая та його шлях у Держдуму
- Олександр Бородай був так званим ватажком проросійських бойовиків Донецької області та виступав за приєднання Донбасу до складу Росії.
- В Україні його оголосили у розшук та звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і захоплення держвлади.
- Восени він балотувався у Держдуму від партії Путіна "Єдина Росія". Він пройшов.
- Проте Україна не визнає вибори у Держдуму Росії, адже до голосування залучили мешканців тимчасово окупованих територій України.