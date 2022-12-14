Погрожують ракетним обстрілом на Новий рік: російський депутат відзначився жалюгідним "жартом"

У Кремлі цього року вирішили провести акцію "Ялинка бажань" для сиріт, дітей приречених окупантів та людей з обмеженими можливостями. На цій акції один із російських депутатів відзначився, як він сам каже, "жартом".

Мова йде про депутата від партії "Справедлива Росія" Олега Нілова, повідомляє 24 канал. Російський депутат зняв листівку з ялинки, аби обрати того, кому купуватиме подарунок, але замість цього він вирішив пробити дно.

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"Новорічні ракети для Вови з Києва"

Замість того, аби зачитати листа, Олег Нілов вирішив фактично ще раз довести, що Росія є терористом, який використовує ракети проти мирного населення. Це ми і так знаємо, але для Гааги це дуже корисний матеріал.

Депутат Держдуми вдаючи, що читає лист, сказав наступне":

"Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай".

Очевидно, що "хлопчиком Вовою" посіпака Путіна називає президента України Володимира Зеленського і цією фразою він вирішив ніби пригрозити українцям ракетним обстрілом на Новий рік.

Цікаво, що висловлювання Нілова не оцінив ніхто від слова взагалі, а один із присутніх взагалі закрив рукою обличчя після почутого. То ж горе-депутат вирішив виправдатися – мовляв, жарт. Отож, з гумором там так само все погано, якщо це можна називати гумором.

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Російське телебачення "жартує" смішніше

Щиро хочеться порекомендувати депутату Нілову взяти приклад з федеральних каналів Росії, які таки навчилися жартувати, хоч, мабуть, і самі цього не підозрювали. От в етері одного з каналів вирішили обговорити інопланетні цивілізації та спілкування з ними. У студії одна жінка навіть вирішила продемонструвати свої "вміння" розмовляти "міжгалактичною мовою".

Все б нічого, але, як з'ясовується, "міжгалактичною мовою" є російська в суміші з якимись дивними звуками. Такі "жарти" куди смішніше, ніж висловлювання Нілова, якому дуже смішно з того, що їхні ракети вбивають українців.