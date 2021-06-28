Депутат-втікач Козак орендував житло у Білорусі за понад мільйон гривень

28 червня 2021 , 18:10
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Джерело:

Єдиний державний реєстр декларацій

Нардеп Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, все-таки перебуває на території Білорусі. Зокрема, у травні він придбав там рухоме майно на суму понад 1 мільйон 340 тисяч гривень.

Окрім того, у Білорусі Козак орендував житло за суму понад 1 мільйон 319 тисяч гривень. З України політик вилетів ще взимку.

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Козак виїхав з України

  • У розслідуванні "Схем" мовилося, що з України Козак вилетів ще 24 лютого. Він зробив це на борту літака, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. У Євросоюзі Воробей перебуває під санкціями. 
  • Згодом глава Служби безпеки України Іван Баканов повідомив: політик-втікач перебуває у Росії, але, вочевидь, він тимчасово залишив територію країни-окупанта та полетів на відпочинок
  • Наприкінці травня генпрокурорка Ірина Венедіктова не підтвердила, що Козак перебуває у Білорусі. Політикиня зауважила, що "у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки, вона ще не стала предметом кримінальних проваджень".

Санкції проти Козака: головне

  • Рада нацбезпеки та оборони у лютому 2021 ввела санкції проти Тараса Козака. Тривалість обмежень – 5 років. Тоді ж припинили своє мовлення проросійські телеканали NewsOne, 112 та ZIK.
  • Вже у травні генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Козаку через державну зраду.
  • Окрім того, слідство встановило, що проросійський політик Віктор Медведчук передавав Козаку секретні дані про Збройні сили України.


Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

Автор: Мар'яна Бекало