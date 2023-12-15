Депутат підірвав гранати на Закарпатті: у Керецьках розповіли про інцидент й назвали передумови

У Керецьківській сільській раді 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі, після чого постраждали понад 2 десятки людей. Очевидці розповіли, що почули під час підриву близько трьох вибухів.

Згодом місцеві жителі виклали швидку, щоб врятувати постраждалих. За словами очевидців, далі там був веремій і люди нічого не знають.

До теми Підрив гранат на Закарпатті: як відреагував Зеленський на шокуючий вчинок депутата

Що розповіли про інцидент у Керецьках очевидці

Начальниця відділу з питань соціального захисту населення зазначила, що постраждалих було понад 20 осіб. Це були всі ті, хто перебував у приміщенні й були на сесії.

За інформацією, на сесії було 23 депутати, 3 запрошених і голова сільської ради. Питання, які розглядалися, не можу вам сказати, не була присутня на сесії,

– сказала вона.

Водночас голова сільської ради Керецьків у 1988 – 1994 роках розповів, що подібного у них ніколи не було раніше, назвавши це "просто детективним фільмом". Чоловік також наголосив, що конфлікт між депутатом і нинішнім місцевим головою був і неодноразово.

"Тут була така група опозиції, яка заважала працювати, й щось в селі робиться, їм і так було не до того. Воно все до того йшло, ні разу сесію не можна було нормально провести, то тут добром не закінчиться", – наголосив ексголова сільської ради.

Він також зазначив, що на сесії могли обговорювати питання бюджету, звіту голови й обрання секретаря. Чоловік наголосив, що Батрин часто публікував різні матеріали в фейсбуці про роботу ради, завжди з претензіями й, особливо, фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляють, не туди спрямовують, куди треба.

"Кажуть, активіст був, але мені й уві сні не наснилось би, що він вдався б до такого", – сказав колишній сільський голова.

Одна з поліціянток, яка приїхала на місце подій, наголосила, що наразі слідчі дії ще тривають. Зокрема, проводиться огляд місця події й всі необхідні відомості нам стануть відомі після проведення експертиз. Вона також наголосила, що всіх постраждалих одразу було госпіталізовано.

Що відомо про інцидент у Керецьківській сільській раді