Депутат з Прикарпаття похизувався вбитими качками: фото, відео
Джерело:Galka.if.ua
Депутат Стефан Магас 8 серпня показав, як сам зазначив, "свій перший трофей". Саме так він прокоментував низку фото та відео зі вбитими качками.
Його допис у фейсбуці містить майже 20 фото й відео. Там депутат розповідає, що це його перший трофей, а згодом – що з качок вже зварили юшку.
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Депутат з Івано-Франківська похизувався вбитими птахами
Депутат Івано-Франківської міської ради Стефан Магас показав, що займається полюванням та вбиває птахів. Він показав результати мисливства, поширивши фото з вбитими птахами та навіть фото самих мертвих качок. З фото можна припустити, що вдалось вбити орієнтовно 10 птахів.
Моя перша качка, ось вона… Ось мій перший трофей,
– похизувався депутат.
Ба більше, – він опублікував відео, де розповідає, що з качки вже зварили юшку та навіть показує її.
Справді, 7 серпня на Івано-Франківщині почався сезон полювання на пернату дичину. Однак у поліції закликали мисливців дотримуватись правил та детально прописали їх.
Останні інциденти, пов'язані з полюванням: коротко
- У Португалії іспанські мисливці влаштували масовий забій диких оленів та кабанів. Своєю здобиччю, а це 540 вбитих тварин, чоловіки похизувалися у соцмережах. Дії мисливців викликали шквал обурення.
- На Буковині полювання завершилось вбивством мешканця села Великосілля. Трагедія сталася 16 грудня, а ймовірного вбивцю затримали за 2 доби.