Працював на розвідку ворога: СБУ затримала депутата від ОПЗЖ, йому вже оголосили підозру

Силовики затримали та оголосили підозру місцевому депутатові від забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа – за життя". Про кого саме йдеться – не повідомляється, однак відомо, що чиновник працював на ворожу розвідку на Донеччині неподалік від лінії зіткнення.

Ще 2022 року діяльність партії ОПЗЖ була заборонена на всій території України, однак очевидно, що це рішення слід було ухвалити набагато раніше. Власне, у вівторок, 31 січня, стало відомо, що правоохоронці затримали депутата від цієї політсили на Сході нашої держави.

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Сидів у Сіверській міськраді та передавав інформацію ворогові

Контррозвідка Служба безпеки зазначила, що вдалось викрити не абикого, а – агента головного управління генерального штабу Росії, – установа більш відомо як ГРУ. Зрадник був депутатом Сіверської міської ради та з жовтня 2022 року збирав розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах,

– написали в СБУ.

Водночас там розповіли, що після ворожих обстрілів агент фіксував наслідки атак для коригування повторних ударів. Власне, силовики затримали зрадника якраз у той момент, коли він намагався перекинути Росії важливі відомості.

Затримання депутата-зрадника на Сході та докази його співпраці з ворогом: фото СБУ та Офісу Генпрокурора

Як повідомляє слідство, депутата від ОПЗЖ російські спецслужби завербували під час того, як він спілкувався у чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів. Для комунікації з ворогом колаборант використовував анонімні месенджери.

В СБУ констатували, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили депутату про підозру. А згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Окрім того, в Офісі Генерального прокурора згадали, що за роботу на Росію він отримав "винагороду", що становить близько 6 000 гривень.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з підрозділами СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури,

– також зазначили у відомстві.

До цієї теми нагадаємо, що не так давно правоохоронці затримали агента Росії, який коригував ракетні удари по Харкову. Відомо, що зрадник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів української армії.