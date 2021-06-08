Депутати зробили ще гірше, ніж було, – Соляр про провальну систему е-декларування

Народні депутати довгий час намагались уникнути покарання та блокували президентський законопроєкт про кару за брехню в деклараціях. Зрештою, кількома розчерками пера вбили ідею Володимира Зеленського.

Таку думку висловила Катерина Соляр у своєму відеоблозі "Підгорає". Вона наголосила, що це сталося після подачі президентського законопроєкту як невідкладного, після проходження всіх кіл пекла на землі, комітетів, висновків комісії та поправкового спаму.

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Зміни від Ігоря Фріса

"Що зробили депутати? Так, вони повернули тюрму за недекларування, але, якщо той самий депутат офіційно запише Maserati на бабусю, то він може користуватися й не декларувати. А коли з нього спитають, то скаже, що нічого не знав", – пояснив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Іншими словами, як пояснила Соляр, однією єдиною правкою "слуги народу" Ігоря Фріса нардепи зіпсували важливий законопроєкт – просто дозволивши не вписувати майно родичів до декларації, якщо вони про нього не знають.

Правки Олексія Ковальова

Та не одним Фрісом може пишатися партія, додала журналістка. Мовиться ще й про Олексія Ковальова. Він подав іншу, не менш важливу поправку. Її нардепи також підтримали. Правка замінила покарання у вигляді позбавлення волі – на покарання у вигляді обмеження волі за умисне неподання декларації.

Тобто навмисно чи випадково – депутати просто взяли й зробили ще гірше, ніж було,

– наголосила Соляр.

Щоправда, як вона запевнила, непоміченим це спотворення президентського документа все ж таки не залишилось. По-перше, це помітив сам гарант, тож пообіцяв його ветувати, щойно він прийде до нього на підпис.

Спочатку, після ухвалення цього законопроєкту Венеційська комісія навіть рекомендувала нардепам переподати свої декларації, щоби закон почав діяти вже з 2021 року, а не з 2022 року.

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