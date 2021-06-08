Такое мнение высказала Екатерина Соляр в своем видеоблоге "Подгорает". Она подчеркнула, что это произошло после подачи президентского законопроекта как неотложного, после прохождения всех кругов ада на земле, комитетов, выводов комиссии и поправочного спама.

Читать полностью Президентские депутаты уничтожают е-декларирование: чем закончится путч

Изменения от Игоря Фриса

"Что сделали депутаты? Да, они вернули тюрьму за недекларирование, но если тот же депутат официально запишет Maserati на бабушку, то он может пользоваться и не декларировать. А когда с него спросят, то скажет, что ничего не знал", – пояснил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Другими словами, как пояснила Соляр, одной-единственной правкой "слуги народа" Игоря Фриса нардепы испортили важный законопроект – просто позволив не вписывать имущество родственников в декларацию, если они о нем не знают.

Правки Алексея Ковалева

Но не одним Фрисом может гордиться партия, добавила журналистка. Говорится еще и об Алексее Ковалеве. Он подал другую, не менее важную поправку. Ее нардепы также поддержали. Редактирование заменило наказание в виде лишения свободы на наказание в виде ограничения свободы за умышленное непредставление декларации.

То есть намеренно или случайно депутаты просто взяли и сделали еще хуже, чем было,

– подчеркнула Соляр.

Правда, как она заверила, незамеченным это искажение президентского документа все же не осталось. Во-первых, это заметил сам гарант, поэтому пообещал его ветировать, как только он придет к нему на подпись.

Напомним. Сначала, после принятия этого законопроекта, Венецианская комиссия даже рекомендовала нардепам переподать свои декларации, чтобы закон начал действовать уже с 2021 года, а не с 2022 года.

Смотрите полностью видеоблог "Подгорает" на 24 канале:

Е-декларирование: главное